Luizianne terá 58 dos 200 delegados que participam do encontro do PT

Foto: FÁBIO LIMA Deputada federal Luizianne Lins (PT)

Pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, a deputada federal Luizianne Lins definiu os nomes dos 58 delegados, de um total de 200, que vão participar do encontro do PT no próximo dia 21 de abril.



Na data, o colegiado, escolhido por voto, sacramenta o representante do partido na sucessão do prefeito José Sarto (PDT) em 2024.



Além de Luizianne, são pretendentes ao Paço os deputados estaduais Evandro Leitão, que somou 59% dos votos, Guilherme Sampaio, que alcançou quase 10%, e Larissa Gaspar, que marcou 1,87%.



Antes cotado como possível postulante, o ex-deputado Artur Bruno não chegou a apresentar chapa na corrida.



No quadro geral, então, Evandro terá maioria dos delegados - LL obteve 29% -, somando-se as quatro chapas que declararam apoio ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).



Como a coluna mostrou, a deputada deve se manter na briga até dia 21/4, com a escalação de delegados mais próximos e sem margem para composição com outras forças durante o evento, como pretendia o grupo de Evandro.



A estratégia da petista é evitar que o ato de escolha do candidato se converta numa cerimônia de “unção” do deputado como nome de consenso da legenda.



Já em nota publicada no dia 7 de abril, horas depois da votação das chapas, a parlamentar alegou que “forças externas” ao partido haviam influenciado no processo interno petista.



O trecho, para observadores dos trâmites da agremiação, sinaliza que Luizianne não tende a declarar apoio a Evandro.