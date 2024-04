A vantagem de Evandro no PT

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual Evandro Leitão somou 118 delegados, de um total de 200, para o encontro do PT no próximo domingo, 21. Nesse dia, o colegiado escolhido no voto pelo partido define o nome do representante da sigla na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024. A coluna apurou que, mesmo com vantagem numérica, o grupo de Evandro trabalha para chegar aos 140 delegados, o que lhe daria cerca de 70% dos apoios possíveis, ficando de fora apenas os indicados pela também pré-candidata e deputada federal Luizianne Lins. No processo, a ex-prefeita obteve 58 delegados.

Matemática da corrida

O bloco "evandrista" já contabiliza inclusive a adesão dos deputados estaduais Guilherme Sampaio (20 delegados) e Larissa Gaspar (4 delegados). Caso a hipótese se confirme, o chefe do Legislativo construiria uma maioria robusta, bastante acima do patamar alcançado por ele de 118 nomes.

Às vésperas, mas sem consenso

A estratégia da "maioria sólida" tem sido preparada a muitas mãos, no entorno de Evandro, como antídoto contra a dissidência que Luizianne deve sustentar. Como a coluna antecipou, a petista vai se manter no páreo, sem indicativo de composição e alegando interferência externa como cartada para não abraçar a campanha. Daí que os apoios de Guilherme e Larissa sejam estratégicos para neutralizar esse discurso internamente, fortalecendo o neopetista na queda de braço.

Entendimento possível?

Para alguns filiados, contudo, o entendimento ainda não está descartado. Dirigente municipal da sigla em Fortaleza, Guilherme Sampaio afirmou à coluna que essa costura de consenso "dependerá da disposição das correntes e dos pré-candidatos de seguirem dialogando nessa perspectiva".

Câmeras no apartamento

A Polícia Civil de Brasília descobriu que o apartamento onde estava se hospedando a deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil-CE) era monitorado internamente por quatro câmeras clandestinas, uma delas dentro do banheiro. Casada com Capitão Wagner (União), a parlamentar acionou, ainda em agosto do ano passado, as autoridades locais, que abriram um inquérito para apurar a autoria de possível crime.

Polícia investiga

O trabalho dos agentes já identificou os suspeitos tanto de instalar as câmeras quanto de ordenar que os equipamentos fossem montados para eventualmente revelar a intimidade da deputada. À coluna, Capitão Wagner confirmou a informação. Por nota, Dayany se mostrou consternada diante do que considera como uma "violação de sua privacidade".

O que dizem os laudos

A coluna teve acesso ao inquérito e aos laudos. Neles, peritos do Distrito Federal informam que as câmeras instaladas no apartamento 2053 do bloco B do Golden Tulip, em Brasília, estavam localizadas no quarto/cama, no armário/entrada do banheiro e na sala/cozinha. Um último dispositivo não pode ser identificado. Em despacho de 8/4, o delegado Bruno Dias Galvão Cavalcanti requereu urgência no processo, "tendo em vista a sensibilidade do caso e devido às pessoas envolvidas".