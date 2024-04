Decisão da Justiça devolve a Guilherme Bismarck o comando do PDT de Aracati

Foto: Reprodução: Instagram Guilherme Bismarck classifica como "perseguição" tentativa de tirá-lo do comando do PDT em Aracati

Decisão judicial em caráter liminar garantiu nesta sexta-feira, 19, o retorno do deputado estadual Guilherme Bismarck à presidência do PDT em Aracati.



A medida, assinada pelo juiz Cid Peixoto do Amaral Neto, da 3ª Vara Cível de Fortaleza, desfaz a dissolução do diretório pedetista no município do litoral leste, que havia sido deliberada pela executiva estadual do PDT, hoje a cargo do ex-senador Flávio Torres.



“Ante todo o exposto”, escreve o juiz nas suas considerações, “concedo a segurança pretendida para conceder a liminar, suspendendo os efeitos do ato (decisão) que determinou a imediata dissolução do diretório do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no município de Aracati”.



Em seguida, o magistrado restabelece “o mandato dos membros do diretório com vigência até o dia 11/05/2025, conforme assentamentos da Justiça Eleitoral”.



Integrante da ala cidista do PDT, Guilherme foi destituído da direção trabalhista em meados de março deste ano, em meio a uma queda de braço entre o bloco do senador Cid Gomes e o do deputado federal André Figueiredo, aliado de Ciro Gomes.