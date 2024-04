Barbárie no IJF oferece prévia das eleições em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,23.04.2024: Assassinato no IJF.

Que a segurança pública seja um tema politizado, sobretudo em ano eleitoral e em meio à ação de facções criminosas e ao risco de interferência no pleito, nisso não há qualquer espanto.



O alarmante é ver como um crime bárbaro, tal como o desta terça-feira (23), rápida e imprudentemente se converteu em munição entre os grupos em disputa, mobilizando todos os pré-candidatos ao Paço em 2024.



Do prefeito José Sarto (PDT) ao presidente da Assembleia Evandro Leitão (PT), passando por Capitão Wagner (União Brasil) e André Fernandes (PL), os principais nomes que estão postos para concorrer ao Executivo municipal se manifestaram sobre o assassinato de um funcionário do IJF nas dependências do hospital.



Mesmo o traço de crueldade contido no episódio não foi suficiente para dissuadir os gestores de chafurdarem na litigância eleitoreira mais comezinha, acusando-se e apontando dedos uns aos outros, quando o que estava em jogo era mais urgente: entender como algo do tipo se dava na maior unidade hospitalar do estado, em horário de grande fluxo e com corredores cheios, como é de praxe.



É péssimo indicativo do que vem pela frente, quando esses mesmos personagens devem medir forças pelo voto do fortalezense, com promessas em torno de saúde e segurança, principalmente.



Os dois temas, aliás, convergem no episódio do IJF, centro aonde acorrem acidentados de todo o estado, mas cuja vulnerabilidade, por falha compartilhada, abre essas brechas que tornam possível o que se viu agora.



Ora em termos mais duros, ora não, Governo e Prefeitura vêm duelando publicamente sobre assuntos diversos, a exemplo da passagem de ônibus, da taxa do lixo e das obras na Ponte dos Ingleses e do Acquario Ceará. Parte é “jogo jogado”, como se diz no jargão, ou seja, é normal numa peleja de forças contrárias que competem pelo poder.



Não se deve tolerar, contudo, que a morte, ainda por cima nessas circunstâncias, seja tratada como mero tópico de campanha, reduzida a um ativo político a ser explorado discursivamente por um lado ou por outro a fim de maximizar o desgaste do adversário, diminuída no que tem de gravidade resultante de ato de selvageria.