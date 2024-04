Deputado quer Lula no Ceará para ato com Evandro

Foto: Reproduçã/Instagram @evandroleitao Guilherme Sampaio, Augusta Brito, José Guimarães, Gleisi Hoffmann, Evandro Leitão, Elmano de Freitas e Camilo Santana

Líder do governo Lula na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT) já planeja uma visita do presidente da República ao Ceará para o ato de lançamento da pré-campanha de Evandro Leitão como nome do partido à Prefeitura de Fortaleza.



O assunto esteve na mesa nesta quarta-feira, 24, durante passagem do presidente da Assembleia Legislativa por Brasília, onde se encontrou com a dirigente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann.



Da agenda também participaram o governador Elmano de Freitas, a secretária Augusta Brito (Articulação), o deputado Guilherme Sampaio e o ministro Camilo Santana (Educação).



Segundo Guimarães, houve três pontos importantes discutidos no encontro: uma apresentação formal de Evandro à cúpula partidária, a determinação de que Fortaleza esteja entre as prioridades da legenda na campanha e, finalmente, “agenda com o presidente Lula, logo que ele puder, no Ceará”.



Ainda de acordo com o petista, “foi uma reunião de apresentação forte, com amparo e reconhecimento da presidente Gleisi de colocar Fortaleza como uma das principais capitais onde o PT vai disputar e ser encarada como uma prioridade nacional”.



“Agora nossa tarefa é conversar com nossos aliados”, continuou Guimarães, “e discutir com todo mundo para compor a aliança, que é fundamental ouvir todos os partidos da base de sustentação de Elmano”.



A coluna apurou que Evandro deve dar início a tratativas nesse sentido já a partir da semana que vem, sentando para entendimento com membros do arco de sustentação de Elmano para definir as posições da chapa.



Antes disso, porém, há outra etapa fundamental, avaliam dirigentes: a aceitação do próprio nome de Evandro como candidato escolhido pelo PT, mas não submetido ainda ao bloco aliado.



À coluna, o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) e o dirigente Eudoro Santana (PSB) já afirmaram que estão no aguardo de que as conversas se deem brevemente. Ambos os partidos mantêm interesse em ocupar espaços na chapa, principalmente o PSB do senador Cid Gomes, que chegou a se queixar publicamente de que o PT teria pretensões “hegemonistas” ao pleitear a Prefeitura enquanto detém o controle dos governos estadual e federal.



Dirigente do PT em Fortaleza, o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio declarou que a agremiação tem “recebido, já há algum tempo, a sinalização dos partidos da base do governo Elmano, no sentido de construirmos juntos uma forte aliança para as eleições na capital”.



Um dos pré-candidatos que retirou nome no dia da disputa que definiu o representante petista, em 21 de abril, o parlamentar avaliou que, “agora que o PT concluiu seu processo interno com a escolha de Evandro como nosso pré-candidato, ele está legitimado pela base partidária para, no momento oportuno, conduzir conosco o diálogo com os demais partidos para a composição de uma chapa”.



Ao todo, integram a base de Elmano entre nove e 10 partidos, a contar com MDB, PSD, PSB, PT, PV, PCdoB, Republicanos e PP. Para alguns aliados de Evandro, tais como o deputado estadual Francisco de Assis Diniz, a candidatura do presidente da Alece pode chegar a coesionar até 11 forças partidárias.