PT nacional vai priorizar Evandro

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil PRESIDENTE do Partido dos Trabalhadores (PT) Gleisi Hoffmann

.

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão saiu de uma reunião ontem com a presidente nacional da legenda, deputada federal Gleisi Hoffmann, com a promessa de que a disputa eleitoral na capital cearense será prioridade do partido. Em Brasília, o presidente da Assembleia Legislativa se encontrou com a dirigente, o governador Elmano de Freitas, o ministro Camilo Santana (Educação) e o deputado federal José Guimarães.

Também participaram das tratativas Augusta Brito, secretária de Articulação Política do governo, e o deputado estadual Guilherme Sampaio, que comanda o PT no âmbito local. Na primeira agenda de Evandro depois de escolhido como representante da sigla na sucessão de José Sarto (PDT), houve um momento para apresentação mais formal do postulante à cúpula partidária, e outro para traçar desde já uma série de atividades que preveem inclusive a visita do presidente Lula ao Ceará para o ato de lançamento da pré-candidatura.

Cenário em Fortaleza

Entre petistas, o entendimento é de que o quadro em Fortaleza é desafiador, tanto pelo número e força dos competidores quanto pela escalada de tensões com o grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio e do atual gestor do Paço, que vai tentar reeleição. Líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães relatou à coluna que, tendo isso em vista, a visita de Evandro a Brasília neste momento foi importante pelo "reconhecimento da presidente Gleisi de colocar Fortaleza como uma das principais capitais onde o PT vai disputar e ser encarada como uma prioridade nacional".

O petista também assegurou que está encaminhada uma "agenda com o presidente Lula, logo que ele puder, no Ceará". A intenção é fortalecer os elos entre os três níveis de governo: federal e estadual, com o Executivo municipal aparecendo na terceira ponta de uma relação que, segundo o discurso que vem sendo preparado por Evandro para a campanha, pode alavancar o crescimento da cidade a partir de 2025.

Foto: Aurélio Alves Evandro Leitão foi escolhido candidato do PT a prefeito de Fortaleza

Educação na ponta da língua

Uma das linhas de frente da pré-campanha de Evandro deve ser, não por acaso, a área da educação, por duas razões: pelos resultados mais sólidos no curso dos governos de Camilo, Cid Gomes, Izolda Cela e agora Elmano; e também porque, conforme pesquisas, tais como a do Ipec recente, o MEC é uma das poucas pastas do governo Lula com boa avaliação, o que coloca Camilo como um apoio de peso na corrida pela Prefeitura.

Aliás, os eventos dos quais Evandro tomou parte ao lado de Lula e do ministro, seja no Estado ou em Brasília, sempre tiveram como mote principal a educação. Um deles foi o lançamento da pedra fundamental do ITA no Ceará. O outro foi o anúncio de construção de dois IFCEs na Capital. A expectativa é de que essa seja a tônica da retórica do pré-candidato do PT ao Paço: nada de segurança pública, tudo pela educação.

O nó dos aliados

Antes dessa etapa, porém, há outra igualmente difícil: a costura da chapa do PT com os aliados. A coluna apurou que as discussões entre Evandro e membros da base já começam mais intensamente a partir da semana que vem, com encontros contemplando MDB, PSD e PSB, os três maiores partidos do arco de Elmano. A eles se junta o Republicanos. O objetivo é estabelecer, de partida, um perfil de vice, elencando nomes e em quais forças políticas eles se encontram.

Tudo isso, naturalmente, passa também pelas próprias demandas de cada agremiação. Há siglas, por exemplo, mais interessadas na corrida pelo Senado em 2026 do que em Fortaleza. Para outras, importa a manutenção de cidades-chave, como Tauá e Sobral, territórios políticos de Domingos Filho e Cid Gomes, respectivamente. E há um terceiro grupo de olho na sucessão na Assembleia, seja o atual chefe vitorioso nas urnas ou não.