PF vai investigar câmeras em apartamento de deputada cearense

Foto: Reprodução/Instagram A deputada federal Dayany Bittencourt afirma que ter tido episódio de pânico após caso das câmeras clandestinas em seu apartamento

A PF vai investigar o caso das câmeras clandestinas instaladas no apartamento então alugado pela deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil), entre 21 e 28 de agosto de 2023.



A informação foi confirmada pelo ex-deputado federal Capitão Wagner (União), com quem Dayany é casada.



Nessa quarta-feira, 24, ambos estiveram em agenda com o ministro da Justiça em exercício. A determinação para que a PF atue na investigação foi do atual chefe da pasta.



Desde agosto do ano passado, quando veio à tona, o episódio tem sido apurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, cujos relatórios indicaram que as imagens captadas por quatro câmeras no apartamento da parlamentar datariam de antes de sua chegada e que, no período durante o qual a cearense locou o imóvel, nenhum registro dela teria sido feito.



Wagner e Dayany, contudo, questionam os trabalhos conduzidos pela Polícia Civil. Eles chegaram a procurar o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que se comprometeu em operar para que a PF entrasse em campo.



Lira também colocou a Polícia Legislativa à disposição do casal.



A deputada federal do União suspeita de que os dispositivos tenham sido utilizados para obter algum tipo de informação sobre a atividade política tanto de Dayany quanto de Wagner, que esteve no apartamento no tempo indicado.