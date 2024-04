Luizianne silencia sobre Evandro

Uma semana depois de o PT escolher Evandro Leitão como nome do partido para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, a deputada federal Luizianne Lins mantém silêncio sobre o assunto. O grupo político da ex-gestora da capital cearense, no entanto, começa a se movimentar. Entre hoje e a próxima quinta-feira, 2/5, o "campo de esquerda" se reúne para discutir cenário eleitoral e definir os passos seguintes, ou seja, se vão se abster de fato na campanha à sucessão de José Sarto (PDT) ou se pretendem aderir criticamente à candidatura de Evandro. À coluna, interlocutores de Luizianne relataram que, até o momento, o bloco da parlamentar ainda não foi procurado pelo presidente da Assembleia Legislativa, a quem caberia a iniciativa de estabelecer essas tratativas preliminares para assegurar eventual apoio da petista a sua postulação ao Paço. Por enquanto, ambos, LL e Evandro, estão exatamente nas posições que ocupavam antes da votação - cada um no seu quadrado.

A batata da Enel está assando

O relatório da CPI da Enel na Assembleia está prestes a sair. Segundo estimativa do deputado estadual Guilherme Landim (PDT), a cargo da preparação do material, o documento deve ser apresentado até a quarta da semana que vem, dia 8 de maio. "Estamos trabalhando na finalização e vamos combinar isso com os demais membros da comissão, mas eu imagino que ou será nesta quinta ou na próxima terça ou quarta-feira, não passará de quarta da semana seguinte", projetou o relator, cuja intenção é sugerir a quebra de contrato com a prestadora no Ceará, onde se acumulam críticas ao serviço ofertado.

Elmano define desembargador

O governador Elmano de Freitas (PT) define o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) até a quarta, 1º de maio. Compõem a lista de quadros oriundos do Ministério Público os procuradores Marcos William Leite de Oliveira (42 votos), Francisco Lucídio de Queiroz Júnior (33 votos) e Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto (25 votos). Como a coluna havia antecipado, já estavam bem cotados Marcos William, coordenador da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), e Francisco Lucídio, vice-procurador-geral de Justiça. A tendência no Abolição é de que o chefe do Executivo acolha o 1º colocado.

Cabeto de passagem pela Uece

Ex-secretário da Saúde do então governador Camilo Santana, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Cabeto, fez ontem uma visita surpresa às obras do hospital da Uece, no Itaperi. Pelas redes, o médico explicou que foi deixar a filha no local para fazer vestibular e aproveitou "para dar uma caminhada no campus". Em vídeo, Cabeto demarca: o projeto da unidade se deu quando de sua passagem pela pasta, ainda em 2019, como parte de uma "plataforma de modernização da saúde" - que depois encontraria resistência no governo, levando a sua saída do posto, mas isso são outros quinhentos. Houve quem visse no passeio dominical do ex-chefe da Sesa mais que casualidade, mas um lembrete de que o hospital, cuja paternidade é concorrida, tem as suas digitais.

PF entra no caso das câmeras

Depois da entrada da Polícia Federal no caso das câmeras clandestinas instaladas no apartamento à época alugado pela deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil), em agosto de 2023, novas diligências devem ser determinadas. Entre elas estão os depoimentos do ex-proprietário do imóvel e do responsável pela alocação dos quatro dispositivos nos cômodos, um dos quais no banheiro. A parlamentar, que é casada com o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), também deve ser ouvida novamente no inquérito.