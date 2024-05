Evandro tem maratona de encontros com partidos aliados para definir vice

Foto: Aurélio Alves Evandro Leitão é escolhido candidato do PT a prefeito de Fortaleza

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT) começou nesta semana uma maratona de conversas com partidos aliados para, entre outros temas, discutir a indicação da vice na chapa.



Até agora, o deputado estadual já se reuniu com ao menos quatro legendas da base do governador Elmano de Freitas (PT), tais como Solidariedade, Republicanos e PV.



Entre as próximas sexta-feira e segunda, dia 20, o presidente da Assembleia Legislativa deve se encontrar com o MDB do deputado federal Eunício Oliveira.



Até o fim da semana que vem, a previsão é de que Evandro se sente à mesa também com o PSB do senador Cid Gomes e do ex-deputado Eudoro Santana, pai do ministro Camilo (Educação) e atual dirigente da sigla.



Nessa rodada, o postulante petista tem recebido aval dos aliados para sua candidatura e sugestões de nomes para os postos em disputa na chapa.



Além da vice, por exemplo, em relação a qual há três forças de olho (PSD, MDB e PSB), a cadeira de presidente da Assembleia também é outro assento concorrido.



Evandro foi definido como pré-candidato do PT numa corrida interna da qual também participaram Guilherme Sampaio, Luizianne Lins, Larissa Gaspar e Artur Bruno.



Do grupo, o deputado foi o mais votado, com 142 apoios entre 200 possíveis.



Na agenda com membros que dão sustentação ao Governo do Estado, o neopetista, que deixou o PDT para se filiar ao mesmo partido de Camilo e Elmano, tem conduzido as costuras para a formação do bloco que vai pleitear a sucessão do prefeito José Sarto (PDT), um ex-parceiro hoje convertido em adversário.