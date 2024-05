MP Eleitoral arquiva procedimento contra Evandro Leitão

Foto: AURÉLIO ALVES Presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT)

O Ministério Público Eleitoral (MPE) arquivou procedimento contra o deputado estadual Evandro Leitão (PT) por suspeita de abuso de poder político e/ou econômico na entrega de 285 kits para o programa de cozinhas comunitárias em Fortaleza.



De acordo com o MPE, a decisão se deu por causa da “ausência de elementos que configurassem” qualquer conduta delituosa do presidente da Assembleia Legislativa (Alece).



A cargo da Promotoria da 114ª Zona Eleitoral, a investigação preliminar havia sido aberta em março a partir de uma “notícia de fato” (nº 01.2024.00006025-6) apresentada em denúncia.



Em nota enviada à coluna em abril passado, o MPE relatou que a promotora Sandra Viana Pinheiro tinha então solicitado “à Diretoria Financeira da Alece informações sobre os valores destinados às cozinhas”.



A par desses dados e dos “elementos de provas colhidos nos autos do processo”, contudo, nenhuma irregularidade foi constatada.



À coluna, o MPE ressalva, todavia, que “recomendou, no último dia 7 de maio, que o deputado estadual se abstenha de realizar qualquer ação de promoção pessoal que fira o princípio da impessoalidade previsto na Constituição Federal e na Lei Federal nº 9.504/97”.



“As ações”, prossegue a nota, “incluem a realização de discursos, falas de agradecimento ou exposições pessoais de candidato, membros do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, de dirigentes de partidos políticos e/ou de pré-candidatos durante a realização dos eventos de entrega de insumos alimentares e equipamentos para montagem das cozinhas comunitárias”.



Ainda de acordo com MP Eleitoral, “a recomendação foi expedida no âmbito do Procedimento Administrativo nº 09.2024.00015151-0, instaurado para acompanhar o cumprimento das medidas”.



