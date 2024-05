Vice de Evandro deve ficar com o PSB

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 09-05-2024: Pré-candidato para a prefeitura Evandro Leitão na rádio O POVO CBN (Foto: Yuri Allen/ Especial para O POVO)

A vaga de vice na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza deve ficar com o PSB, de Eudoro Santana e do senador Cid Gomes. De acordo com interlocutores do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o partido socialista saiu na frente na corrida pelo posto, pleiteado ainda por PSD e MDB, ambos parte do arco de aliança que dá sustentação ao governador Elmano de Freitas (PT). O PSD, porém, já foi atendido no desejo de apoio do Abolição em Tauá, enquanto o MDB está de olho mesmo é na vaga para o Senado em 2026. Ao PSB interessa, mais que aos demais, indicar um quadro de suas fileiras para concorrer ao Paço ao lado de Evandro. À coluna, petistas mais graduados informaram que, a preço de hoje, o nome de Luísa Cela, titular da Secretaria da Cultura do Estado (Secult-CE), lidera as apostas, preenchendo alguns pré-requisitos delineados pelo bloco "evandristra".

Izolda fora do MEC?

Embora o ministro Camilo Santana (Educação) tenha se mostrado contrário à saída de Izolda Cela (PSB) do MEC, pasta na qual ela ocupa a secretaria-executiva, é quase certo que a ex-governadora deixe o cargo até o início de junho para postular a Prefeitura de Sobral, como pretendem Cid e o prefeito Ivo Gomes. Izolda, conforme fonte ligada à pessebista, é "nome de missão partidária", ou seja, mesmo desejando permanecer no Ministério da Educação, não recusaria uma demanda do comando do seu grupo para tentar assegurar o controle da cidade mais importante para os Ferreira Gomes.

Luizianne e o PT em 2025

A deputada federal Luizianne Lins (PT) se move com um pé em 2024 e outro em 2025, quando se abre o processo de eleição para a direção do partido. Entre pessoas próximas da ex-prefeita, o entendimento é de que, para preservar o que consideram como as bases de um PT não atrelado à força de Camilo, é crucial ampliar o cacife do segmento que ajudou a parlamentar a conquistar quase 30% dos votos no enfrentamento interno com Evandro pela indicação do partido, em abril passado. O "campo de esquerda" seria, então, uma espécie de embrião desse novo bloco com o qual LL deseja chegar à executiva municipal da legenda ano que vem, garantindo capital de influência em Fortaleza.

Sarto e a polarização

A polarização entre o prefeito José Sarto (PDT) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) neste início de pré-campanha se origina na leitura do gestor da Capital segundo a qual o pleito de 2024 pode espelhar a queda de braço nacional entre o PT e o bolsonarismo. Como precaução, o chefe do Executivo antecipou o embate com o adversário petista, de modo a reduzir os espaços de Capitão Wagner (União) e André Fernandes (PL), ambos ligados, direta ou indiretamente, ao eleitorado que alçou Bolsonaro ao Planalto. Pensando nisso, Sarto se movimenta numa zona fronteiriça, tentando tirar proveito do antipetismo, que estrutura o bloco conservador.

PL de "chapa-pura"

Até agora, o Partido Liberal tem ensaiado conversas com o senador Eduardo Girão (Novo) com vistas à peleja pela sucessão de Sarto, mas sem sucesso. Dois obstáculos impedem um acerto entre as partes: a decisão de Girão em concorrer e a desconfiança que granjeia entre bolsonaristas pelas posições dúbias que adota no Congresso. Diante dessa dificuldade, o PL não descarta uma "chapa-pura" para brigar pela Prefeitura. Na "cabeça", por enquanto, está o deputado federal André Fernandes. Um nome cotado para auxiliá-lo na tarefa de chegar ao Executivo é o de Carmelo Neto, deputado estadual e dirigente da agremiação no Ceará. Secretária Executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela, falou sobre seu futuro partidário após desfiliação do PDT