Sarto arrecada R$ 161 milhões com taxa do lixo

A gestão do prefeito José Sarto (PDT) arrecadou ao todo R$ 161.396.780,83 com a taxa do lixo desde a sua criação, em abril do ano passado. Até dezembro de 2023, os valores somaram R$ 64.453.999,04. Apenas nos cinco primeiros meses de 2024, contudo, o total apurado passou a R$ 96.942.781,79, calculados até ontem, dia 22. Entre janeiro e maio deste ano, a média foi de pouco mais de R$ 19 milhões por mês pagos por uma parcela dos fortalezenses para subsidiar a coleta do lixo. As informações sobre essas cifras foram confirmadas pela Secretaria de Finanças da Prefeitura de Fortaleza. Em meio a um começo mais acirrado de pré-campanha eleitoral, na qual o chefe do Executivo se apresenta como pretendente à reeleição, a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos se tornou alvo preferencial das críticas dos adversários, a exemplo de Capitão Wagner (União) e Evandro Leitão (PT), que se comprometeram publicamente em revogar a cobrança na hipótese de se elegerem para o Paço.

Elmano vai mexer no time?

O governador Elmano de Freitas (PT) prepara mudança no time de secretariado antes das eleições deste ano. Há quem chame o movimento no Abolição de reforma ou minirreforma, mas há também quem se refira à possibilidade de dança das cadeiras como uma espécie de "freio de arrumação", a fim de recolocar o trabalho nos trilhos e azeitar a equipe. Num caso ou noutro, a intenção é a mesma, ou seja, reorganizar a máquina de olho na corrida pelo voto que se aproxima e da qual o petista deve fazer parte como um dos principais cabos eleitorais do deputado estadual Evandro Leitão.

Evandro rebate Élcio

Dias atrás, o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) ironizou Evandro, chamando-o de "cobrador de impostos", alcunha prontamente ecoada por Sarto nas redes - o presidente da Assembleia é servidor da Secretaria da Fazenda. Sem citar o tucano, o deputado rebateu as falas do vice. À coluna, admitiu que tem "satisfação enorme de ser servidor público e de poder ajudar". Em seguida, acrescentou: "Infelizmente tem pessoas que não respeitam os servidores públicos. Não tenho problema em escutar críticas. Acho que estamos na política para construir uma cidade melhor. O que Fortaleza está precisando é disso". Questionado se se referia a Élcio, respondeu que "estão querendo fazer a crítica pela crítica", mas o "passado de algumas pessoas demonstra o que essas pessoas são". E mais não disse.

Tucano sob holofotes

O vice do Palácio do Bispo, aliás, vem mantendo uma agenda intensa de entrevistas a veículos de comunicação diversos, aos quais tem manifestado que pode ser candidato a tudo, inclusive a nada. É uma boa tirada no atual cenário. Nele, o prefeito lida com uma pressão crescente dos aliados, sobretudo na Câmara de Vereadores, para escalar nome mais competitivo na chapa que vai para a briga por novo mandato. Consultados pela coluna, membros da base de Sarto no Legislativo relataram, todavia, que esse processo está sendo tocado exclusivamente pela direção partidária.

Troca de bastão no PSB

Dirigente estadual do PSB, Eudoro Santana declarou à coluna que a presidência do partido no Ceará deve migrar em breve às mãos do senador Cid Gomes, que se filiou à legenda no início do ano. De acordo com ele, embora os dois pessebistas não tenham tratado da mudança, "certamente todos os companheiros sabem que a minha passagem pelo comando do PSB é passageira". Eudoro ponderou, no entanto, que "Cid dentro do PSB tem todo o espaço, independente de oficialmente estar no comando, o que certamente será o caminho do PSB".