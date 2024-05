A nova diretriz na Segurança de Elmano

Foto: Divulgação/Governo do Ceará NOVO titular da SSPDS já foi instrutor do Bope

Recém-chegado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o agente federal Roberto Sá tem uma tarefa urgente pela frente e uma meta para cumprimento imediato: redução de homicídios no estado numa janela de três a cinco meses. Embora o antecessor no posto, Samuel Elânio, pudesse eventualmente ter lá uma ponta de razão ao argumentar que os números da criminalidade, no geral, se situavam numa escala nem boa nem escandalosamente ruim ("razoável", ele derrapou antes de cair do cavalo), há no governo o entendimento firmado de que a sensação de insegurança cresceu, e isso é politicamente preocupante. Daí que a frase mal posta do antigo secretário tenha despencado feito bomba. A nova diretriz do titular da SSPDS consiste então não somente na queda dos índices, mas no trabalho efetivo para atenuar a percepção mais generalizada de que as forças policiais perdem terreno para a criminalidade. Para tanto, a redução de homicídios é dado importante, mas não apenas. Simultaneamente, Sá também deve acelerar a execução de programas da pasta, tais como "Meu celular" e "Segurança no ponto", ambos da gestão passada.

Izolda fora do MEC

Pela primeira vez desde 2014, Camilo Santana (PT) não terá Izolda Cela (PSB) a seu lado ajudando-o com as tarefas que lhe cabem, seja como governador entre 2015 e 2022, seja como ministro da Educação a partir de janeiro de 2023 até ontem. Fora do MEC, Izolda é pré-candidata à Prefeitura de Sobral mesmo preferindo seguir na função de secretária-executiva da pasta do governo Lula. Jogando em casa, a ex-governadora encara páreo duríssimo, que se amplia com certa fadiga das administrações dos irmãos Ferreira Gomes na cidade. Seu desafio, então, consiste em se apresentar como nome capaz de alavancar a gestão, fazendo aportar em sua campanha os trunfos mais vistosos de sua carreira, entre os quais está certamente o bom resultado da educação local, comprovado agora com os índices alcançados pelo Ceará, que lidera ranking de alfabetização – por ironia, quis o destino que a divulgação do resultado coincidisse com sua despedida.

Camilo sem Izolda

Para Camilo, há uma lacuna de difícil preenchimento com a saída de Izolda. Um interlocutor do petista relatou à coluna que o mais cotado para ocupar a secretaria-executiva é o número 3 do ministério: Gregório Durlo Grisa, secretário-executivo-adjunto do MEC. Por via das dúvidas, o titular da pasta deve alçá-lo ao cargo, mas outras possibilidades não estão totalmente descartadas. É o caso, por exemplo, de Fernanda Pacobahyba, hoje presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Nome de confiança de Camilo, poderia ser remanejada. Uma alternativa menos provável seria a condução do deputado federal Idilvan Alencar para a função – "izoldista" de carteirinha, o pedetista já foi secretário da Educação no primeiro mandato de Camilo.

Quintino na campanha de Evandro?

"Cidista" de quatro costados, o engenheiro civil Quintino Vieira deixou a Superintendência de Obras Públicas (SOP) na dança das cadeiras promovida pelo governador Elmano de Freitas (PT) semana passada. Diferentemente dos demais colegas de secretariado, seu afastamento pode não ter se dado por problemas de gestão ou mesmo ineficiência na operação da máquina, mas por necessidade política. Hábil na captação de recursos, Quintino é frequentemente encarregado da parte financeira das campanhas do bloco de Cid Gomes no Ceará, o que talvez explique sua longevidade nas gestões do ex-pedetista, mantendo-se como figura importante nos governos de Camilo e também no de Elmano. Uma fonte próxima fez chegar à coluna que não causaria surpresa, portanto, se o ex-SOP desembarcasse na equipe de Evandro Leitão (PT) para auxiliá-lo na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.