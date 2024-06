Candidatura de Izolda em Sobral cria dificuldade para Luísa na vice em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Izolda Cela deve concorrer à Prefeitura de Sobral

A potencial candidatura de Izolda Cela (PSB) à Prefeitura de Sobral cria um embaraço para que Luísa Cela (PSB), filha da ex-governadora, seja indicada para concorrer a vice na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT) em Fortaleza.



Segundo interlocutores do senador Cid Gomes, não é do feitio do pessebista uma decisão do tipo, ou seja, que contemple, num mesmo movimento, duas personagens importantes do grupo familiar do qual faz parte ainda Veveu Arruda, esposo de Izolda e ex-prefeito de Sobral.



De acordo com essas fontes, a tendência é que Cid escolha entre uma opção e outra: Izolda como postulante no município da região norte do estado ou Luísa disputando o Paço ao lado de Evandro. Esses dois cenários, ao mesmo tempo, seria algo improvável.



Alguns cidistas, porém, fazem ressalvas a essa leitura. Para eles, o senador pode lançar mão da dupla Izolda/Luísa caso as circunstâncias na capital cearense se mostrem necessárias.



Por via das dúvidas, a vereadora Enfermeira Ana Paula (PSB), outra cotada para vice, já está plenamente à disposição do bloco para levar adiante qualquer missão partidária.



Parlamentar com densidade eleitoral, ela ajudaria Evandro num campo importante, já que o amplo espectro do eleitorado do presidente da Assembleia Legislativa se encontra fora de Fortaleza.



Sua entrada na chapa poderia garantir algum aporte de votos locais, mobilizando uma categoria profissional.



Por outro lado, pesa contra Ana Paula o episódio no qual se envolveu na Câmara, com troca de hostilidades e agressões durante uma sessão. No entorno de Evandro, há receio de que o fato pudesse ser explorado por adversários na campanha.