Sucessão na Assembleia Legislativa começa a se agitar

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo EVANDRO participou de série de entrevistas com pré-candidatos em Fortaleza

Atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT) garante que está integralmente dedicado aos trabalhos no parlamento estadual e às articulações de sua pré-candidatura ao Paço, restando pouco tempo para manter tratativas quanto à sucessão na casa legislativa.



Mesmo assim, os dados estão sendo jogados. Na mesa, há nomes discutidos com maior ou menor entusiasmo pela ala aliancista. Um deles é o do deputado estadual licenciado Salmito Filho, hoje titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do governo Elmano de Freitas.



Outro é o de Guilherme Landim (PDT), parlamentar cidista e liderança em ascensão (é relator da CPI da Enel), mas com pouco trânsito no grupo mais próximo do ministro Camilo Santana (Educação) e do governador Elmano de Freitas, ambos petistas, o que torna seu caminho mais acidentado.



O cenário, todavia, poderá mudar drasticamente, a depender do resultado das eleições municipais.

Deputado estadual cotado para suceder Evandro, o petista Fernando Santana é pré-candidato à Prefeitura de Juazeiro. Em caso de vitória, por exemplo, estaria fora do páreo no Alece.



Na hipótese de a sorte não lhe bater à porta na corrida eleitoral, contudo, retornaria para a Assembleia como favorito ao cargo de presidente do próximo biênio.