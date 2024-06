Mudança de sede da Secult abre debate sobre ocupação do Centro

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,31.05.2024: Governo do Ceará lança nova sede da Secretaria da Cultura (Secult) na Estação das Artes com a presença da ministra da cultura, Margareth Menezes.

Mais de uma década atrás, em 2012, o então governador Cid Gomes justificava a transferência da sede da Secretaria da Cultura do Estado (Secult-CE) para o mesmo prédio do Cine São Luiz como parte de uma política de reocupação do Centro, notadamente da Praça do Ferreira, coração da capital cearense.



“É fundamental que o poder público promova ações no sentido de resgatar o Centro de Fortaleza”, declarou Cid à época. Foi acompanhado pelo titular da pasta naquele ano, Francisco Pinheiro: “Temos que fazer com que a população volte a habitar o nosso centro da cidade”.



Uma das estratégicas do plano, que havia previsto investimento de mais de R$ 5 milhões, era precisamente o deslocamento de parte da estrutura do Governo para a área, de modo a induzir outras dinâmicas.



O esforço logrou resultados. Apenas dois anos depois, por exemplo, o São Luiz seria reaberto ao público após período fechado para reforma. De lá para cá, o cinema se converteu aos poucos em um dos principais pontos de fluxo do circuito cultural cearense.



A nova mudança de endereço da Secult-CE, agora abrigada no Complexo Estação das Artes – a “menina dos olhos” da gestão Camilo Santana para o segmento –, abre um debate sobre os usos da região, sobretudo da mesma Praça do Ferreira, hoje em avançado estado de deterioração.



Se, por um lado, a ida para a Estação se explica pela acomodação do corpo técnico da secretaria em instalação mais adequada, estabelecendo-se o núcleo executivo e decisório do órgão em um espaço já de ampla frequentação, por outro esvazia aquele esforço primeiro, levado a cabo por Cid, de deflagrar uma nova movimentação no Centro a partir da própria infraestrutura do Governo.