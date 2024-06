Élcio diz que cessão de terreno do São Pedro é "preocupante" e que UFC não tem dinheiro

Foto: FCO FONTENELE Vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB)

Vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB) avaliou que a cessão do terreno do antigo edifício São Pedro para a Universidade Federal do Ceará (UFC) é “preocupante” e que a instituição não tem recurso para construir equipamento no local.



“De onde vai sair esse dinheiro, como o Camilo (ministro da Educação) vai arranjar se ele não tem dinheiro para pagar os professores? Se fosse algo para começar agora, entrar em licitação, obras, tudo bem. Mas isso não vai acontecer. A cidade vai esperar quantos anos? Dez anos, vinte anos? Eu quero saber como vice-prefeito, mas como cidadão também. É preocupante”, criticou o gestor.



Conforme a Superintendência de Patrimônio da União (SPU), a área onde ficava o São Pedro, demolido dias atrás pela Prefeitura, é território de marinha. Logo, pertence à União, que deve atender a pedido da UFC e repassar o terreno, onde a universidade planeja implementar um centro de cultura integrado ao novo Campus Iracema, anunciado pelo reitor Custódio Almeida.



Para Élcio, contudo, nem a UFC nem o Governo do Estado ou o Ministério da Educação estão em condições de levar a cabo qualquer intervenção na região da Praia de Iracema. Segundo ele, o cenário ali é de obras paradas e reformas adiadas por falta de recursos”.



“Aqui, o Campus do Pici, Porangabussu e o Centro de Humanidades estão com problemas estruturais e sem recursos para novos investimentos. A Ponte dos Ingleses o Governo abandonou. O Acquario também foi abandonado por Camilo e Elmano. Por tudo isto, vejo que não será prioridade. A cidade precisa de uma resposta real e urgente”, reiterou o vice.



A briga em torno do São Pedro é apenas um dos muitos episódios que já opuseram o chefe do Executivo municipal, José Sarto (PDT), e a administração do governador Elmano de Freitas (PT). Antes da entrega da estrutura do Acquario Ceará para a UFC e mesmo depois, o prefeito chegou a sugerir que, caso o petista permitisse, ele concluiria as obras, paradas há quase uma década.



Além do Acquario e do terreno do São Pedro, a universidade deve assegurar também a posse para uso de outro terreno, antes propriedade do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Denocs).