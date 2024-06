Grupo de Luizianne vai apoiar candidatura de Evandro

Foto: Thays Maria Salles/O POVO LUIZIANNE organizou evento para criação de uma nova corrente dentro do PT

A deputada federal Luizianne Lins (PT) reuniu seu grupo político, o campo de esquerda, na última sexta-feira, 7, para instituir uma comissão provisória do bloco. Dela fazem parte 13 pessoas, entre as quais LL.



Embora o apoio a Evandro Leitão não tenha sido formalmente discutido no encontro, é certo que o grupo da ex-prefeita vai apoiar a candidatura do pré-candidato do PT à Prefeitura. O motivo é simples, segundo uma petista: “Temos responsabilidades política e partidária”.



Pessoalmente, no entanto, Luizianne deve se manter afastada do cenário eleitoral em Fortaleza, dedicando-se mais à campanha de Waldemir Catanho em Caucaia e à chapa de vereadoras da capital cearense.



Mesmo sem o engajamento da parlamentar, postulantes do PT a uma cadeira na Câmara vao se integrar aos esforços do partido para emplacar Evandro como sucessor do atual gestor da cidade, José Sarto (PDT).



Luizianne foi uma das pré-candidatas do PT ao Executivo, mas o presidente da Assembleia acabou levando a melhor no processo interno da legenda, no qual obteve 70% dos votos.



Desde que a dinâmica petista indicou Evandro como representante para o pleito, nem LL e o deputado mantiveram qualquer conversa, nem ela e o governador Elmano de Freitas se reuniram para tratar do cenário.