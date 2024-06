Evandro e Sarto procuram vices que acenem para eleitorado conservador

Foto: AURÉLIO ALVES Prefeito José Sarto (PDT) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT)

Ambos pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT) sondam nomes para vice que, entre outros atributos, consigam acenar para o eleitorado conservador na disputa de 2024.



Atual chefe do Executivo, o pedetista quer agregar votos a sua chapa com uma candidatura de perfil definido: mulher, de preferência, que contemple uma parcela dos votos mais à direita, mas não necessariamente bolsonarista.



Do outro lado do espectro político, o entorno de Evandro discute até mesmo a possibilidade de uma vice evangélica, com boa presença política e, se possível, detentora de mandato – um trinômio tratado como ideal.



Para membros do grupo do petista, há entendimento de que a dobradinha Evandro/Luísa Cela, caso se concretize, pode acabar pendendo mais para a esquerda numa corrida marcada pelo maior peso do eleitorado neopentecostal.



Estrategistas das duas campanhas estão de olho, por exemplo, no que se vê agora mesmo no Congresso, com avanço da agenda de direita emparedando o governo Lula tanto na Câmara quanto no Senado.



Nesse sentido, a opção por um quadro político de centro ou centro-direita poderia, no caso do presidente da Assembleia Legislativa, ampliar as chances de sucesso no pleito.



A preço de hoje, todavia, a ex-secretária de Cultura do estado continua como a cotada com maior potencial para ocupar a vice na composição encabeçada por Evandro. Correndo por fora, a vereadora Ana Paula Farias (PSB) tenta se viabilizar como postulante na mesma vaga.

Já na chapa de Sarto, o desafio é chegar a uma carta que tenha condições de melhorar o desempenho do gestor em relação ao tempo de propaganda eleitoral no rádio e TV.