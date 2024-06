Em meio a impasse sobre vice, Cid prioriza articulação de chapas no Interior

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes (PSB)

Em meio a impasse sobre a vice de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza, o senador Cid Gomes tem priorizado as articulações para formação de chapas no interior do estado.



Filiado ao PSB, mas sem o controle efetivo do partido, o ex-pedetista se movimenta em dois tempos. Em 2024, tenta ampliar a base de prefeitos da legenda, fortalecendo o seu bloco e se cacifando para projetos futuros, que se completam num segundo movimento: a recomposição de seu capital político.



Mesmo vencedor na queda de braço com o grupo do irmão Ciro Gomes, o ex-governador ainda se recupera do cisma de 2022. Naquele ano, não custa lembrar, o senador manobrou para estacionar o PDT na base de Elmano e de Camilo, sem sucesso.



Pressionado entre trabalhistas e visto com desconfiança por petistas, ingressou no PSB com uma ala de gestores municipais mais fiéis e que procuravam a segurança de um abrigo governista.



Por enquanto, Cid tem dois objetivos complementares: reaver parte do poder decisório que tinha no Ceará e assegurar a vitória em Sobral – se possível, fazer do PSB uma máquina tão ou mais robusta do que o PT projeta se tornar.



Finalmente, caso tudo saia como o previsto no script, repactuar a relação com o Abolição e Camilo dentro de dois anos – se ainda houver interesse, mantém-se aliado. Do contrário, a ruptura poderia ser um caminho, e não propriamente novo.



É um filme já visto em 2010, quando o então governador se desentendeu com Tasso Jereissati, e 2012, quando o rompimento se deu com Luizianne Lins (PT), à época prefeita de Fortaleza. Nessa hipótese, uma reaproximação com o irmão estaria fora de cogitação? É cedo para dizer que sim ou que não.