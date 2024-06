Lula visita Ceará com Camilo sob pressão de greve dos professores

Foto: Reprodução/Canal Lula YouTube LULA e o ministro da Educação, Camilo Santana

Pela terceira vez no Ceará, o presidente Lula visita o estado sob pressão de uma greve dos docentes e servidores técnico-administrativos de universidades e institutos federais que já passa dos dois meses.



Embora a pauta da educação seja a mesma, o cenário difere do de outras passagens do petista, uma para lançar a pedra inaugural do ITA-CE no começo do ano e outra para tratar de obra hídrica (ramal do Salgado, na Transposição).



Em ambas Lula esteve em ambiente controlado e cercado de aliados, alguns dos quais eram então potenciais nomes para a Câmara ou para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, a exemplo de Evandro Leitão (PT).



Agora, porém, o chefe do Executivo desembarca com a pré-candidatura do deputado estadual definida na briga pelo Paço e logo depois de uma reforma na gestão de Elmano de Freitas conduzida com o propósito de “arrumar a casa”.



Logo, a presença do mandatário serve tanto para injetar algum ânimo no Abolição – não por acaso boa parte da cerimônia vai transcorrer na sede do governo estadual – quanto para catapultar a imagem de Evandro como candidato de Lula em Fortaleza.



O duplo objetivo deve ajudar a consolidar o presidente da Assembleia como parte do projeto para a educação encabeçado por Camilo, Elmano e Lula. A esse respeito, recorde-se que foi de Evandro, em tese, o pedido para instalação de dois campi do IFCE na capital cearense.



O evento desta quinta-feira, 20, portanto, presta-se lateralmente à tentativa de projetar Evandro como continuador da obra desses governantes, dando a senha para a campanha do petista a partir de agosto.



Para Lula em especial, contudo, interessa novamente sustentar o argumento de que os investimentos na educação são tantos que os professores deveriam estar gratos por eles e encerrar de vez essa paralisação, sobre a qual o petista já disse o que pensava.