Élcio planeja livro sobre bastidores da segurança às vésperas das eleições

Foto: BEATRIZ BOBLITZ Vice-prefeito Élcio Batista

Vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista prepara livro sobre os bastidores da segurança pública no Ceará nos últimos 25 anos.



Ex-chefe da Casa Civil da gestão de Camilo Santana (PT), o sociólogo e dirigente do PSDB projeta lançar a obra entre o final de setembro e o início de outubro deste ano, ou seja, pouco antes da eleição, no meio da campanha.



O trabalho, segundo Élcio, já tem título: “Guerra e paz na segurança pública”. Trata-se de uma análise sob o ponto de vista do político, do gestor e do teórico, cuja finalidade é oferecer uma visão mais abrangente do problema.



Caso a previsão de lançamento se confirme mesmo no segundo semestre, a publicação tem potencial para causar algum alvoroço, a depender do que revele sobre os processos de decisão na administração petista (2015/2022).



Hoje adversário do grupo de Camilo, o vice esteve à frente de negociações que resultaram em uma proposta de acordo com os policiais militares ainda em 2020, de modo a tentar evitar a paralisação que se seguiria.



Antes disso, e à época como braço direito do então governador, também participou ativamente da concepção e execução do “Pacto por um Ceará Pacífico”, ainda no primeiro mandato do chefe do Abolição.



Élcio foi não apenas testemunha, mas agente em circunstâncias muito sensíveis desde os governos de Cid Gomes. Nessa perspectiva, pode oferecer relato mais nuançado sobre como o Governo, não apenas o de Camilo, se conduziu em momentos de crise em relação à pauta da segurança.



Pelo timing da divulgação, contudo, há o risco de que um estudo dessa natureza, por mais sério que seja, possa ser lido como intervenção político-eleitoral num processo que se revela acirrado, principalmente se o vice se mantiver como candidato a novo mandato no Paço.