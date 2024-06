Guimarães descarta possibilidade de Lula não entrar na campanha de Evandro

Foto: FÁBIO LIMA Deputado federal José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara

Líder do governo Lula na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT) descartou a possibilidade de que o presidente não entre na campanha de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza para preservar a relação com o PDT no âmbito nacional.



Dirigente licenciado do partido trabalhista, Carlos Lupi, por exemplo, é ministro da Previdência.



A hipótese de que Lula possa não se envolver diretamente na candidatura de Evandro começou a correr após a visita do petista à capital cearense na última semana.



Pela discrição com que o presidente tratou do tema da eleição municipal enquanto esteve na cidade, e mesmo por declarações de cautela sobre a manutenção de sua base no Congresso, o mercado político passou a cogitar se Lula de fato iria abraçar a chapa do presidente da Assembleia numa cidade onde uma sigla aliada também tem postulante, o prefeito José Sarto.



De acordo com Guimarães, porém, esse cenário é implausível. “Nunca ouvi falar disso”, relatou à coluna o deputado, um dos apoiadores do nome de Evandro para o pleito de 2024.



Durante a sua passagem por Fortaleza, Lula evitou o assunto da disputa local, concentrando-se nas críticas ao clã Bolsonaro.



Em razão do incêndio que se abateu sobre o prédio da Assembleia, Evandro e o presidente não estiveram juntos nessas agendas públicas do petista.