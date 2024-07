Presidente do PT faz "blitz" no Ceará

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, tem uma maratona de atividades no Ceará

Presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann tem uma maratona de atividades no Ceará na próxima sexta-feira, 12. A blitz da petista, deflagrada a poucas semanas do início das convenções partidárias, vai se concentrar em Caucaia, Juazeiro do Norte e Fortaleza, municípios de grande porte e onde a legenda tem candidaturas próprias (Waldemir Catanho, Fernando Santana e Evandro Leitão, respectivamente). Essas três cidades constituem a lista de prioridades do partido no estado para as eleições de 2024. Em cada uma delas, a dirigente do PT tem reuniões e mobilizações da base previstas. Em Caucaia, por exemplo, há programação ao lado de Catanho e Luizianne Lins, colega de Legislativo. Já em Fortaleza, as tratativas passam inclusive por conversas que antecedem a escolha da vice na chapa encabeçada por Evandro na disputa, que tem pela frente dias decisivos a fim de bater o martelo finalmente sobre a dupla que vai para a corrida pela sucessão do prefeito José Sarto (PDT).

Luizianne lança ofensiva

Já instalada em Caucaia para ajudar na campanha de Catanho na briga pelo Executivo, a ex-prefeita Luizianne Lins lança hoje o primeiro ato de uma ofensiva no segundo maior município do Ceará. Lá, a petista apresenta o "Programa de Governo Participativo" do ex-secretário da Articulação do governador Elmano de Freitas. À coluna, Luizianne explicou que o intuito "é começar o processo" de maturação do projeto, com "a abertura e apresentação da metodologia de trabalho". Segundo a deputada, a agenda é "promovida junto com o PT de Caucaia, que será o anfitrião do evento". O compromisso, marcado para as 19 horas de hoje em um colégio no bairro da Jurema, o mais populoso na cidade da Região Metropolitana, está sendo chamado de "Assembleias de Caucaia".

Vice deve sair de três nomes

A escolha da vice de Evandro Leitão está se afunilando. De acordo com interlocutor do deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura, o nome da companheira de chapa do petista sairá de três quadros já postos à mesa: Luísa Cela (PSB), ex-secretária da Cultura do Ceará; Ana Paula Farias, vereadora pelo PSB; e Gabriella Aguiar, deputada estadual pelo PSD, última a entrar na composição de potenciais vice-prefeituráveis do petista. Ao longo da próxima semana, o presidente da Assembleia Legislativa deve começar uma rodada de conversas definitivas com partidos aliados, nas quais a intenção é bater o martelo sobre o segundo posto mais importante no bloco governista. Até agora, porém, um dos atores mais importantes nessa dinâmica, o senador Cid Gomes (PSB), ainda se mantém em silêncio sobre o assunto, sem indicar que irá sugerir alguém para a vice do deputado, tampouco que não vai. As duas possibilidades, hoje, estão totalmente abertas, conforme fontes próximas do ex-governador.

Inscrições para o Novos Talentos

Estão abertas até 15 de julho as inscrições para o curso "Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo", promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO. Por três meses, os aprovados participam de aulas práticas e teóricas nas redações do O POVO (rádio, impresso, portal etc.). Principal porta de acesso aos quadros do grupo, o curso admite inscrições de estudantes do 4º semestre em diante de Jornalismo matriculados em qualquer faculdade de Fortaleza. Os selecionados irão atuar, durante as aulas, nas editorias do jornal impresso, portal, O POVO , mídias sociais, O POVO Lab e na rádio O POVO CBN, acompanhando o trabalho de repórteres, participando de reuniões de pauta e produzindo textos sob supervisão de tutores. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site: fdr.org.br/novostalentos.