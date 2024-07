Evandro enquadra PSD e PP em Fortaleza

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Evandro Leitão

Num intervalo de poucas horas, o pré-candidato Evandro Leitão (PT) conseguiu neutralizar dois movimentos partidários cujas consequências poderiam lhe trazer alguma dor de cabeça no futuro. O primeiro deu-se com a pá de cal nas pretensões eleitorais de Célio Studart, deputado federal do PSD que, no Datafolha mais recente, chegou a aparecer em empate técnico com o petista na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Sem o parlamentar no páreo, a legenda de Domingos Filho correu às redes para anunciar a adesão ao presidente da Assembleia. O segundo gesto foi parecido, mas menos eloquente e com contornos familiares extravagantes. Dias atrás, o também deputado Antônio José Albuquerque, que dirige o PP no Ceará, havia destituído o próprio pai, Zezinho Albuquerque, do comando do partido na Capital. Secretário de Cidades de Elmano (PT), Zezinho é "evandristra" por convicção. Já o filho, AJ, também - mas por convencimento, pelo que se viu ontem, depois de idas e vindas na esteira do tumulto que a dança das cadeiras acabou por provocar. Ainda nessa quinta, 25, para que não restasse qualquer dúvida, Evandro comunicou o apoio público dos Albuquerque, que parecem ter superado a rusga.

PP e a volta dos que não foram

Governista antes e depois da mudança em sua composição executiva, o PP em Fortaleza passou das mãos de Zezinho para as de um nome de confiança de AJ, conforme as palavras do deputado. "Uma pessoa minha", chegou a declarar à coluna na quarta, dando a entender que talvez os interesses do pai não representassem os seus naquele momento. Já ontem, o dirigente estadual do PP acrescentou: "Tinha ficado acertado que eu iria conduzir as tratativas da eleição em Fortaleza, por isso a mudança de nome". Mas, se ambos pretendiam assegurar apoio a Evandro, como de fato findou por ocorrer, por que a alteração? Das duas, uma: ou realmente houve divergência sobre o melhor caminho para o PP no pleito local, com possibilidade de entendimento até mesmo com outros concorrentes; ou tudo não passou de jogo de cena, espécie de filme já visto sobretudo entre legendas cuja especialidade é esse movimento pendular (da oposição à situação).

PSD atropela Célio Studart

Tanto no PSD quanto no PP, não é que houvesse exatamente disposição interna para sustentar qualquer dissidência em relação às posições mantidas por lideranças mais graduadas nessas duas forças políticas do arco de sustentação do Abolição. Célio, todavia, tinha se preparado para levar a tensão mais adiante, por uma razão ou por outra, já antevendo que enfrentaria desgaste e que as chances de se viabilizar como candidato ao Paço eram remotas naquelas circunstâncias. À coluna, o deputado relatou que, após muitas conversas com "Domingos Filho, nosso presidente estadual, e também com o Kassab, optei por retirar a pré-candidatura de forma harmônica". Note-se que o parlamentar cearense atribui a si mesmo a decisão de abrir mão de postular a Prefeitura, obviamente entendendo o que era o desejo da agremiação no jogo de interesses atual. Sem Studart na pista a partir de agora, a pergunta que interessa é: para onde migra esse potencial de votos, algo em torno de 8% a 9%?

Lula entre Camilo e Cid

O presidente Lula confirmou que participa da convenção que oficializa Evandro Leitão como candidato do PT à Prefeitura, dia 3/8, no Centro de Formação Olímpica, o CFO. O petista chega ao Ceará na sexta, 2/8, para agenda nas áreas de educação, hidrogênio verde e Transnordestina. No dia seguinte, a partir das 9 horas, integra grupo que se reúne no equipamento anexo ao Castelão para formalizar o nome de Evandro como postulante do bloco. Os compromissos de Lula no Ceará contemplam pautas da alçada do ministro Camilo Santana (Educação) e do senador Cid Gomes (PSB).