Lula confirma presença em convenção do Evandro dia 3/8; evento será no CFO

Foto: Divulgação / assessoria Líder do governo José Guimarães, governador Elmano de Freitas, Lula e o ministro Camilo Santana

O presidente Lula confirmou que participa da convenção que oficializa Evandro Leitão como candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, dia 3 de agosto, no Centro de Formação Olímpica, o CFO.



O petista chega ao Ceará na sexta, dia 2, para agenda nas áreas de Educação, hidrogênio verde e Transnordestina.

No dia seguinte, a partir das 9 horas, integra grupo de aliados que se reúne no equipamento anexo ao Castelão para formalizar o nome de Evandro como postulante do bloco na briga pela sucessão de José Sarto (PDT).



Na sexta-feira, os compromissos de Lula no Ceará contemplam pautas da alçada do ministro Camilo Santana (Educação) e do senador Cid Gomes (PSB), cujos interesses têm se voltado para o segmento da energia limpa.