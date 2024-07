Evandro: "Gabriella tem tudo pra ser uma grande vice nossa"

Foto: Divulgação / Assessoria Evandro Leitão ao lado de Gabriella Aguiar em convenção do PSD

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão recebeu com entusiasmo a indicação do nome da deputada estadual Gabriella Aguiar para possível vice na corrida pelo Paço.



“Gabriella é talentosa e tem tudo pra ser uma grande vice nossa”, disse o deputado durante convenção do PSD na manhã deste sábado, 27, em Fortaleza.



O presidente da Assembleia, contudo, evitou cravar que a filha do ex-vice-governador Domingos Filho é a sua escolha como companheira de chapa.



Questionado sobre o assunto, o petista desconversou: ‘Vamos aguardar um pouco mais”.



No evento que formalizou o apoio do PSD à candidatura de Evandro, o postulante ressaltou laços com o partido dirigido por Domingos no âmbito estadual e por Luiz Gastão no municipal.



“O PSD é um partido com que tenho afinidades, relações de amizade, uma parte da minha família tem relações. O PSD pode e irá contribuir muito para o nosso governo a partir da capacidade de liderança”, declarou.



O parlamentar também enfatizou a densidade eleitoral da legenda de Domingos em Fortaleza, apontando que “o PSD tem sete vereadores, uma chapa extremamente competitiva e pode eleger oito vereadores”.



Para ele, a sigla “vai ajudar tanto na Câmara quanto no Executivo, administrando conosco”.



Além de Domingos e de Gastão, estiveram presentes na convenção do PSD os deputados e irmãos Domingos Neto e Gabriella, a prefeita de Tauá Patrícia Aguiar, o dirigente nacional da agremiação Gilberto Kassab e o pré-candidato à Prefeitura de Caucaia Naumi Amorim.



Deputado federal e antes pré-candidato do PSD à Prefeitura de Fortaleza, Célio Studart não compareceu ao evento. Nas pesquisas de intenção de voto, o parlamentar surgia em empate técnico com Evandro, com 8%.



Nesta semana, porém, o PSD anunciou apoio ao nome do PT, abrindo mão de qualquer candidatura na capital cearense.