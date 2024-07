Sarto desdenha Lula e bate em Evandro

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 28-07-2024: Comitê de pré-candidatura de José Sarto. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Empoleirado no cocuruto de Ferruccio Feitosa, que assume de vez o posto de "carregador-geral" do município depois de exercer a função por tanto tempo (nas gestões de Roberto Cláudio e agora), o prefeito José Sarto (PDT) chegou ao local da convenção nesse domingo já sob o figurino que tem adotado na pré-campanha: mais solto, usando "Juliete" e uns tons mais ferino do que usualmente é. Sob esse ponto de vista, é um candidato muito diferente daquele Sarto de 2020, cuja escolha refletia o conforto assegurado por um conglomerado governista do qual faziam parte as duas máquinas: a do governo de Camilo e a de RC.

Hoje, a roupagem e as estratégias de Sarto resultam de outro arranjo político, subproduto da ruína da grande aliança. Nele, o gestor tem de se viabilizar valendo-se apenas dos próprios trunfos (obras a granel) e dos de seus parceiros (a boa lembrança dos governos RC, por exemplo). Isso tudo tem obrigado o pedetista a realçar aspectos importantes de sua administração. Daí a tática que mira em Juraci e João Campos, um pelo lado obreiro e o outro pelo "zoeiro". A isso, Sarto acrescentou ontem uma ênfase maior no enfrentamento a seus adversários na briga: Capitão Wagner (União), a quem chamou de "capitão dos motins", e Evandro Leitão (PT), a quem se dirigiu como "covarde", atacando ambos pelo viés da segurança. No ato que o oficializou como candidato, o prefeito deu a senha do cardápio que tem pela frente, do qual consta ainda antídoto retórico contra Lula ("é um freguês do PDT", debochou).

Ciro avalia quadro eleitoral

Em conversa com a coluna, o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), um dos presentes à convenção trabalhista, mostrou-se descrente num derretimento de Wagner a curto prazo. Segundo ele, o fortalezense ainda não notou que há uma campanha em andamento e que isso, de algum modo, favorece Sarto, "único que tem o que mostrar na cidade". Ainda de acordo com Ciro, "a eleição é uma página em branco", com todas as possibilidades abertas e cruzamentos possíveis num eventual segundo turno.

"Hoje as pesquisas que importam não são sobre quem vai ganhar, é qual é a tendência e o nível de engajamento. A população não se ligou ainda no assunto, o que é uma vantagem para o Sarto", projetou. O ex-ministro, todavia, não deixou claro se deve tomar a dianteira na campanha ou se vai ceder espaço (ele se comparou a um "índio velho", com papel mais de conselheiro) a outros atores.

Célio e o chá de "sumiço"

Ausente da convenção do PSD que formalizou a deputada Gabriella Aguiar como indicada para a vice de Evandro, o deputado federal Célio Studart (PSD) justificou a falta: "Não fui, pois acredito que não era momento para isso, já que havia uma significativa parcela da população que esperava que eu concorresse. Penso que antes de qualquer adesão, devo primeiramente me dirigir a essas pessoas, digerir, refletir e, aí sim, decidir se irei ou não participar dessas eleições". Célio está matematicamente correto. A parcela do eleitorado à qual se refere correspondia a 8% das intenções de voto, conforme o Datafolha. Na corrida, o parlamentar aparecia empatado com o nome petista mesmo sem ter sido apresentado como pré-candidato. É bastante coisa, mas o PSD trocou as chances de ter um bom cabeça de chapa pelas de ocupar a vice.

Quem vai estar na foto com Lula?

O presidente Lula é esperado na convenção de Evandro no sábado, dia 3. Não se sabe ainda, porém, se dois personagens estarão na foto oficial do evento, aquela na qual todos estão de braços dados, a confiança na vitória estampada no rosto. Um deles é a deputada federal Luizianne Lins (PT), que se mudou para Caucaia e de lá não parece disposta a retornar. O outro é o senador Cid Gomes (PSB), que anda léguas interior adentro sem necessidade de copo d'água, mas não tem sido visto nas agendas de Evandro e de seu grupo em Fortaleza.