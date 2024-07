Sarto é primeiro prefeito desde a redemocratização a repetir vice em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS Prefeito José Sarto e Elcio Batista repetem dobradinha

Desde a redemocratização, o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) é o primeiro candidato à reeleição a manter o vice na tentativa de renovar o mandato.



Antes dele, todos os demais gestores e gestoras mudaram a composição do time após brigar com seus companheiros de chapa.



Nesse domingo, 28, o chefe do Executivo confirmou Élcio Batista (PSDB) como pré-candidato a mais quatro anos no Paço.



Antecessor no posto, Roberto Cláudio (PDT) concorreu com nomes diferentes: no primeiro mandato (2012 a 2016), o vice era Gaudêncio Lucena, com quem romperia quatro anos depois, lançando-se com Moroni Torgan (2017 a 2020).



Prefeita entre 2005 e 2012, Luizianne Lins (PT) teve como vices Carlos Veneranda e Tin Gomes.



Juraci Magalhães (PMDB), no curso dos seus 15 anos de governo, escolheu como vices Marlon Cambraia, entre 1997 e 2000, e Isabel Lopes, entre 2000 e 2004, ambos pemedebistas.



O próprio Juraci, por sua vez, foi vice de Ciro Gomes, eleito prefeito em 1988, mas se mantendo no cargo apenas até 1990, quando deixou a cadeira para se tornar governador do Estado.

Entre 1992 e 1996, o prefeito era Antônio Cambraia, cujo vice foi Marcelo Teixeira. O chefe do Executivo de então, no entanto, não postulou novo mandato.