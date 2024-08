Chefe da Segurança rebate Ciro e Sarto

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 31.07.24 - Debates do O POVO com a presença do Secretario de Segurança Pública e Defesa Social Roberto Cesário de Sá (FCO FONTENELE / O POVO)

Titular da Secretaria da Segurança Pública do Estado há dois meses, o delegado federal Roberto Sá rebateu ontem, em entrevista ao programa Debates do Povo, da rádio O POVO CBN, as críticas disparadas pelo prefeito José Sarto (PDT) durante convenção partidária no último fim de semana. No evento que o homologou como candidato à reeleição, o chefe do Executivo afirmou que o núcleo decisório de uma facção criminosa de São Paulo havia se transferido para o Ceará por negligência da gestão de Elmano de Freitas (PT). Ao O POVO, Sá ironizou: "Ele certamente tem informações que devem subsidiar a sua fala". Em seguida, todavia, o secretário declarou que "o fato é que a gente reconhece a existência desses grupos criminosos" e que o Abolição, desde sua chegada para substituir Samuel Elânio no cargo, tem aportado recursos orçamentários em grande volume para endurecer as estratégias de enfrentamento à criminalidade. Já quanto às acusações de Ciro Gomes, para quem os presídios no Ceará foram loteados entre facções, o comandante da SSPDS sustentou: "Quem controla o presídio é o Estado", acrescentando que a "presença deles (bandidos) é inegável".

Criminalidade fora do "razoável"

Mais habilidoso com as palavras, Sá evitou cometer o mesmo erro do antecessor, segundo quem a violência no estado, embora num nível altíssimo, lhe parecia então razoável. Dias depois, Elânio cairia do posto na esteira de uma crise política que municiou a oposição às portas de uma disputa eleitoral. Questionado ontem sobre como classificaria o degrau atual de criminalidade, o secretário respondeu: "O número é elevado, e aqui (no Ceará) está num patamar mais elevado ainda. Vamos trabalhar para desacelerar esse crescimento e para reduzir essa taxa de mortes". De acordo com ele, esse cenário se deve a um "conflito sangrento" entre organizações, configurando "quadro de instabilidade" provocado pela "chegada de novos grupos e dissidência de dois desses grupos".

Evandro amplia chances com PSD

Às vésperas da convenção que o oficializará como candidato à Prefeitura, Evandro soube manejar bem o posto de vice na chapa para alargar seu campo de possibilidades de chegar ao segundo turno da corrida eleitoral. Dos nomes mais competitivos que pleiteiam o Paço neste ano, o petista foi o único até aqui a produzir fato "novo" - leia-se, a apresentar para a vaga uma atriz política (a deputada estadual Gabriella Aguiar, do PSD) que parece agregar concretamente predicados ao cabeça da composição, sem repetir dobradinha nem se insular na hipótese de chapa-pura. A dúvida, agora, é como devem se portar Capitão Wagner (União Brasil) e André Fernandes (PL): se irão se limitar a aliados do próprio espectro político ou se vão tentar estender as fronteiras de suas candidaturas, potencializando suas chances.

Maduro, Lula e Bolsonaro

O presidente Lula quebrou silêncio sobre o processo eleitoral na Venezuela, em relação ao qual disse que se tratava de algo normal, sem "nada de grave". A fala do líder da nação é uma espécie de "negacionismo democrático", ou seja, rejeição a um fato de fácil verificação cuja existência contraria crenças arraigadas. Com mais de 10 mortos e centenas de feridos, além de opositores detidos e expulsão de embaixadores, não há normalidade na Caracas pós-eleições. Tampouco houve "jornada pacífica" na escolha de candidato, como justificou nota do PT, mas um pleito viciado e repleto de indícios de fraude, ao fim do qual o ditador Nicolás Maduro se autoproclamou reeleito - algo que habitava os sonhos dourados de Jair Bolsonaro (autogolpe mediante ataque às urnas com auxílio de militares e sabotagem da oposição).