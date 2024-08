Ana Paula diz que PT vetou seu nome para vice

Foto: FÁBIO LIMA Vereadora Enfermeira Ana Pauta

Agora ex-filiada ao PSB na capital cearense, a vereadora Enfermeira Ana Paula disse à coluna que, na reta final das negociações da base aliada, houve veto do PT a seu nome como candidata a vice do deputado estadual Evandro Leitão (PT), que concorre à Prefeitura de Fortaleza. Na conversa, a parlamentar relatou: "Eu tive um veto, não sei quem vetou nem sei o motivo pelo qual ocorreu o veto, por parte do PT, não foi por parte do PSB". De acordo com ela, essa foi uma das razões pelas quais o clima no PSB se tornou insustentável para sua permanência no partido, que integra o arco de sustentação do Abolição. "Não tenho nada contra nenhuma das candidaturas", continuou Ana Paula, "mas acho que cometeram um equívoco colocando uma disputa na indicação da vice, não era pra ter existido essa disputa se o partido dialogasse". Sem citar nomes, a vereadora então afirmou que as forças governistas não deveriam "ter lançado meu nome em jornais de grande circulação, jogando inclusive mulheres em disputa". E acrescentou: "O PSB fez uma enquete colocando a mim e a Luísa (Cela) como uma disputa, algo que não concordei. Foi um erro do partido".

A carta vazada

Outro motivo pelo qual Ana Paula alega ter se decepcionado com a legenda em Fortaleza foi o suposto vazamento de sua carta de desfiliação. "Eu não iria divulgar essa desfiliação. Fiz acordo com os dirigentes para não atrapalhar, mas fui surpreendida hoje (ontem) com minha carta de desfiliação em um blog. Essa carta fui eu mesma que fiz, tem meu endereço, CPF, RG. Alguém do partido vazou essa carta de desfiliação com todos os meus dados, contrariando a lei. Isso não é coisa que se faça", argumentou. Fora da agremiação, a vereadora admitiu que não irá postular mandato, mas apoiar a candidatura do marido, Márcio Cruz, que tentará vaga na Câmara pelo PCdoB. A ex-pessebista declarou ainda que está reconsiderando seu apoio em relação à corrida pela sucessão de José Sarto. "O PSB não merece a Enfermeira Ana Paula nos seus quadros. Vou repensar minha posição em Fortaleza. Política se constrói com transparência e respeito", concluiu.

Élcio rebate chefe da SSPDS

Ex-chefe da Casa Civil do governo de Camilo Santana, o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) rebateu falas do secretário da Segurança Pública, Roberto Sá, que anunciou, em entrevista ao Debates do Povo da última quarta-feira, 31, a adoção de metas para redução de homicídios no Ceará. Para o tucano, o governo Elmano "está voltando com tudo na pressa de apresentar alguma coisa". Élcio se refere não apenas ao modelo por resultado, mas também à cooperação com o Fórum Brasileiro de Segurança. "O Fórum ficou quatro anos contratado pelo Governo. Camilo acabou com o sistema de metas; acabou com o Ceará Pacífico e agora está retomando. Ele destruiu e está tentando reconstruir, mas sem conceito, sem governança e sem capacidade gerencial", criticou.

Capitão Wagner fechando a vice

Pré-candidato do União Brasil, Capitão Wagner está prestes a bater o martelo sobre a vice, que pode ficar com outra legenda, afastando a hipótese de chapa-pura para a corrida eleitoral de 2024. A intenção é diversificar o perfil, ainda sob análise do entorno do ex-deputado federal, de modo a casar a proposta de chapa com o tom geral que a campanha deve adotar nas ruas, ou seja, o de que Wagner chega ao pleito mais experiente e com currículo arejado. Essa é uma das ideias que a equipe do postulante tende a explorar. Outra é a de que a cidade está cansada de "briga, atraso e confusão", conforme trecho do jingle ao qual a coluna teve acesso.