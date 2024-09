Tasso diz que "Evandro não tem nada de petista" e que "Camilo é coronel"

Foto: Reprodição/YouTube O POVO Ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) em participação no programa Debates do POVO

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) afirmou nesta segunda-feira, 23, que o deputado estadual Evandro Leitão, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, “não tem nada de petista”.



“Evandro não tem nada de petista, nem histórica, nem filosófica nem ideologicamente”, declarou em participação no programa Debates do Povo, da rádio O POVO CBN.



De acordo com o tucano, “a candidatura natural do PT era de uma petista histórica, mais votada para deputada federal”, e que, ainda conforme ele, “não foi à revelia de boa parte do PT”.



“Foi tirado um candidato do bolso do Camilo”, disse, acrescentando que Evandro “é a manifestação de uma nova hegemonia”.



Ainda no Debates do Povo, Tasso sustentou que o ministro Camilo Santana é um coronel que “deixaria Adauto (Bezerra) vermelho”, numa referência ao ex-governante do Ceará.



“Se eu tivesse um irmão praticamente controlando toda a verba da Secretaria da Cultura, minha mulher secretária durante a campanha para senador, meu pai como presidente do partido aliado e tivesse minha secretária como senadora, colocada por mim, evidentemente que eu seria chamado, com razão, de coronel. O Adauto nunca teve coragem de fazer tanto”, comparou Tasso.



Em seguida, o ex-governador admitiu que o petista tem habilidades políticas e é articulado. Como exemplo, citou episódio no qual o ex-suplente de senador Chiquinho Feitosa, então dirigente tucano, acabou por afastar o partido da aliança que dava sustentação à candidatura de Roberto Cláudio (PDT) ao Governo em 2022.



“Camilo é uma criação política dos Ferreira Gomes”, continuou Tasso, “principalmente do Cid. Era inexpressivo, não tinha as condições necessárias para ser governador”.



Para o ex-senador, no entanto, a “criatura se voltou contra o criador”.