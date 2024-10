Camilo: "Roberto Cláudio está manchando sua história política"

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 17.10.2024: Camilo Santana. Renião com empresarios no Hotel Sonata de Iracema com a presença do Vici-Presidente 24.10.17 - Geraldo Alckmin, em apoio a candidatura de Evandro Leitão para Prefeito de Fortaleza. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

Em conversa com a coluna no fim de semana, o ministro Camilo Santana (Educação) criticou a adesão do ex-prefeito Roberto Cláudio à campanha de André Fernandes (PL) na briga pela Prefeitura de Fortaleza.



“É muita incoerência (o apoio de RC a Fernandes), e na política a gente precisa ter coerência, precisa ter lado, lealdade e gratidão. Acho que o Roberto Cláudio está manchando sua história política”, disse o ex-governador.



Questionado se havia se surpreendido com a entrada do pedetista no time do adversário de Evandro Leitão (PT) na disputa pelo Paço, Camilo respondeu: “Com certeza, me surpreendi negativamente. Eu conheço o Roberto. Foi um bom prefeito, ele sabe o quanto nós trabalhamos juntos por Fortaleza, principalmente na pandemia”.



Em seguida, o ministro declarou que “não sabia por qual motivo” o ex-gestor da capital cearense havia se alinhado ao candidato do PL.



“Foi só porque perdeu eleição? Isso faz parte da democracia”, continuou Camilo, acrescentando: “Naquela época, em 2022, a gente defendia um candidato do partido dele, que estava no cargo, que era a Izolda. E ele quis atropelar e passar por cima disso. Mas o povo de Fortaleza é inteligente e vai votar na mudança segura”.