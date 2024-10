Campanha de Evandro explora vídeo em que André Fernandes desrespeita guardas municipais

Foto: Reprodução do Instagram Deputado estadual em 2021, André Fernandes descumpriu decreto de isolamento social em Pernambuco

Aliados do candidato Evandro Leitão (PT) recuperaram vídeo do adversário André Fernandes (PL) no qual o então deputado estadual, à época filiado ao Republicanos, desrespeitava ordens de guardas municipais no município de Ipojuca, em Pernambuco, em junho de 2021.



Naquele mês, no ápice da pandemia de Covid, Fernandes descumpriu decreto de isolamento social durante passeio em uma praia da região. Abordado por membros da Guarda Municipal local, o cearense ironizou a determinação para que deixasse o espaço.



Por meio de nota divulgada nas redes nesse período, a Prefeitura de Ipojuca informou que o deputado “ignorou e debochou das orientações dos guardas municipais” ao afirmar que “quem quisesse tirá-lo de lá teria que entrar na água”.



Durante a abordagem, um dos guardas chegou a criticar a conduta do mandatário do Ceará. “É ele querer se usar de um poder público para afrontar o outro”, avaliou após Fernandes alegar que tinha imunidade parlamentar.



O deputado foi conduzido para a delegacia de Porto de Galinhas (PE), onde foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).



Dentro do QG de Evandro, o vídeo ganhou repercussão não apenas por se tratar de uma mostra do comportamento negacionista do oponente na crise sanitária, mas porque Fernandes aparece na peça gravada confrontando integrantes da Guarda Municipal.