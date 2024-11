Evandro e Sarto escalam "núcleo duro" para transição

Foto: Vitor Magalhães / O POVO Gabriella Aguiar (PSD), vice-prefeita eleita de Fortaleza

A transição entre o prefeito eleito Evandro Leitão (PT) e o atual, José Sarto (PDT), deve começar a partir da segunda-feira, 11, com os times escalados pelos gestores. O petista apresentou um ensaio do que se pode esperar do seu secretariado: uma combinação de quadros de confiança, técnicos e nomes de partidos, do petismo e dos aliados. Dirigente municipal do PT, por exemplo, o deputado estadual Guilherme Sampaio tem chances de ocupar uma secretaria - o parlamentar já foi chefe da pasta da Cultura no âmbito estadual. Coordenada pela vice Gabriella Aguiar (PSD), a equipe de Evandro reflete as prioridades do novo ocupante do Paço, isto é, estabelecer desde o início uma cara própria ao governo, cercando-se de perfis com que tem relação mais estreita. Para tanto, recorre a egressos de espaços nos quais mantém ascendência, tais como Assembleia Legislativa e funcionalismo público (Secretaria da Fazenda). Sarto, por sua vez, faz desse processo burocrático - rito de passagem que só ganha holofotes quando é turbulento - uma oportunidade para assegurar que a sua administração esteja sendo fielmente traduzida a partir dos dados que serão compartilhados com o sucessor. Mesmo formal, trata-se de gesto importante. Daí o núcleo duro palaciano à frente do time do pedetista, de Samuel Dias (Infraestrutura) a Renato Lima, que coordenará os trabalhos pelo lado da Prefeitura.

O peso de Gabriella Aguiar

Do desenho assumido pelo grupo de Evandro, o que se nota é o papel de proeminência do qual Gabriella estará incumbida. Esse status sugere que, já na partida, a vice pessedista terá ampla responsabilidade para além da função institucionalmente prevista, ou seja, a de substituir o titular da chapa vencedora em caso de vacância. Jovem liderança local, a deputada estadual (filha do ex-vice-governador Domingos Filho e da prefeita Patrícia Aguiar) ficará, dessa maneira, muito próxima do modelo organizacional adotado pelos governos de Elmano de Freitas e de Lula, nos quais os vices conduzem tarefas não limitadas a atribuições de origem.

Foto: AURÉLIO ALVES Luizianne Lins e Evandro Leitão

LL reúne campo de esquerda

A deputada federal Luizianne Lins (PT) reuniu ontem o campo de esquerda para fazer avaliação mais geral do pleito de 2024, identificando vitórias e mapeando desafios. Entre os sucessos dessa composição que se formou na esteira da escolha de Evandro como candidato do PT, estão a eleição de duas vereadoras ligadas à ex-prefeita (Mariana Lacerda e Adriana Almeida), o desempenho de Waldemir Catanho em Caucaia (a despeito da derrota) e a participação na campanha do PT em Fortaleza, notadamente no enfrentamento com André Fernandes (PL). De acordo com Liliane Araújo, uma das integrantes dessa ala do partido, a atuação do grupo "foi fundamental no 2º turno", já que "todos do campo estavam presentes nessa disputa". A petista então acrescentou: "A gente tem legitimidade para pleitear e assumir um espaço ou cargo importante na gestão do PT (na capital cearense). Estamos dispostos a dialogar sobre isso".

Grupo quer espaço na Prefeitura

Do bloco de Luizianne, ainda segundo a correligionária da parlamentar, formou-se uma "comissão para fazer a interlocução do campo não só na perspectiva municipal, mas em outras perspectivas de construções futuras também". O colegiado é formado pelas duas vereadoras, por um nome próximo de LL e por Liliane Araújo, conforme palavras da petista, para quem "é unânime a compreensão da importância desse campo novo, que já mostrou muita força". Convém observar, no entanto, como Evandro deve lidar com essas sinalizações de entendimento entre o segmento capitaneado por LL e o prefeito eleito, já que, durante toda a campanha eleitoral, não houve qualquer agenda conjunta de ambos, salvo o comício ao lado de Lula na Praça do Ferreira.