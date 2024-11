Grupo de Luizianne quer espaço na gestão de Evandro

Foto: AURÉLIO ALVES Deputada federal Luizianne Lins e Evandro Leitão participam de ato com Lula na Praça do Ferreira durante a campanha em Fortaleza

A deputada federal Luizianne Lins (PT) reuniu ontem o campo de esquerda para fazer avaliação mais geral do pleito de 2024, identificando vitórias e mapeando desafios.



Entre os sucessos dessa composição que se formou na esteira da escolha de Evandro como candidato do PT, estão a eleição de duas vereadoras ligadas à ex-prefeita (Mariana Lacerda e Adriana Almeida), o desempenho de Waldemir Catanho em Caucaia (a despeito da derrota) e a participação na campanha do PT em Fortaleza, notadamente no enfrentamento com André Fernandes (PL).



De acordo com Liliane Araújo, uma das integrantes dessa ala do partido, a atuação do grupo “foi fundamental no 2º turno”, já que “todos do campo estavam presentes nessa disputa”.



A petista então acrescentou: “A gente tem legitimidade para pleitear e assumir um espaço ou cargo importante na gestão do PT (na capital cearense). Estamos dispostos a dialogar sobre isso”.



Do bloco de Luizianne, ainda segundo a correligionária da parlamentar, formou-se uma “comissão para fazer a interlocução do campo não só na perspectiva municipal, mas em outras perspectivas de construções futuras também”.



O colegiado é formado pelas duas vereadoras, por um nome próximo de LL e por Liliane Araújo, conforme palavras da petista, para quem “é unânime a compreensão da importância desse campo novo, que já mostrou muita força”.



Convém observar, no entanto, como Evandro deve lidar com essas sinalizações de entendimento entre o segmento capitaneado por LL e o prefeito eleito, já que, durante toda a campanha eleitoral, não houve qualquer agenda conjunta de ambos, salvo o comício ao lado de Lula na Praça do Ferreira.