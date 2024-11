Ronaldo Martins aguarda conversa com Evandro sobre disputa na Câmara

Foto: FÁBIO LIMA Vereador Ronaldo Martins, do Republicanos, é cotado para comandar a Câmara

Um dos cotados para presidir a Câmara de Fortaleza, o vereador Ronaldo Martins (Republicanos) confirmou disposição para concorrer à presidência do Legislativo.



Em participação no “Debates do Povo” desta segunda-feira, 11, o parlamentar afirmou que aguarda conversa sobre o assunto com o prefeito eleito Evandro Leitão (PT).



Segundo ele, o petista não se reuniu ainda com a base aliada desde o fim do segundo turno. Além de Martins, estão no páreo Eudes Bringel, do PSD, Leo Couto, do PSB, e Gardel Rolim, do PDT.



Dos três, o pedetista é o único que apoiou André Fernandes (PL) na corrida pelo Paço.



Até agora, porém, Evandro não deu indicativo de quem deve apoiar para comandar a Casa. Em tese, Gardel teria precedência, mas o engajamento do vereador a favor do candidato do PL dificulta sua continuidade.