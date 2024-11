Cid "derruba" Fernando e impõe derrota ao PT, Guimarães e Elmano

Foto: AURÉLIO ALVES Senador Cid Gomes, do PSB

O senador Cid Gomes (PSB) venceu queda de braço importante com o PT pela escolha do nome para presidir a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).



Menos de uma semana depois de o pessebista ameaçar romper com o governo de Elmano de Freitas (PT), o deputado estadual Fernando Santana (PT) anunciou que “abriria mão” de concorrer à cadeira de chefe da Casa.



Em seu lugar, o mais cotado é Romeu Aldigueri (PDT), atual líder do Abolição, embora tudo possa mudar da noite para o dia.



De acordo com Fernando, a intenção do gesto, levado a cabo após “algumas ponderações” e no “atual contexto”, é garantir a “manutenção da aliança coesa e forte”.



Em bom português: o petista, cujo principal fiador era Elmano, desistiu da candidatura por pressão de Cid.



Até algumas horas atrás, sua postulação era “prego batido e ponta virada”, e qualquer hipótese de recuo era interpretada como uma “desmoralização” inaceitável para o governador.



Entre sábado passado e hoje, lideranças do PT se alternaram na defesa do aliado, entre as quais Francisco de Assis Diniz e José Guimarães, deputado estadual e deputado federal, respectivamente.



Para ambos, a candidatura do correligionário à presidência da Alece era “irreversível”. Como se vê agora, não era.



Por que Fernando caiu?

Primeiro, porque era ponto inegociável de Cid. Ou o PT abdicava da indicação, considerada por ele como excesso de poder nas mãos de um único partido, ou o senador desfazia relações com o Executivo. Deu Cid, e as razões para que tenha prevalecido nesse embate direto ainda precisam ser analisadas.



Verdade que o ex-governador contou com a ajuda prestimosa do ministro Camilo Santana (Educação), que operou nos bastidores para chegar à solução encontrada, ou seja, dissuadiu Elmano e Fernando da viabilidade de seguir na disputa, sob risco de causar uma fissura à base.



Resta saber se Camilo também convenceu o PT (leia-se, Guimarães, De Assis etc.) de que a retirada do deputado da jogada não ficaria tão feio depois de todo o latim gasto a seu favor. Caso contrário, é possível que o governo e o ministro tenham apenas trocado uma crise por outra.