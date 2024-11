O dia seguinte de Cid após implodir a candidatura de Fernando

Foto: AURÉLIO ALVES Senador Cid Gomes, do PSB: pressão fez governo desistir de Fernando Santana (PT)

Menos de 24 horas depois de implodir a candidatura de Fernando Santana (PT) ao comando da Assembleia Legislativa (Alece), o senador Cid Gomes (PSB) estava nos ares, a caminho da Alemanha, onde cumpre agenda.



De lá, só pode saber pelos jornais dos desdobramentos da pressão mantida por ele e que havia feito o deputado petista abrir mão da disputa pela presidência da Alece.



Em seu lugar, assumiu Romeu Aldigueri, líder do governo de Elmano de Freitas (PT), de saída do PDT e com destino previsto para o PSB – ao menos por enquanto.



Até agora, o ex-governador se conservou mais distante dos estilhaços do explosivo cuja detonação lhe coube, pouco mais de uma semana atrás.



Para seguir com a imagem, Cid lançou a granada e escapou pela tangente, assistindo de (muito) longe ao clima de barata voa que se instalou no Abolição de lá para cá.



Para um interlocutor do governo Elmano, o assunto está superado, com as peças gradativamente voltando ao seu lugar.



Segundo outro, mais pessimista, de quem ouvi a expressão “o leite azedou” (minha avó diria que talhou), o gênio não deve retornar para a garrafa.



Dito de outro modo: a ameaça de rompimento pôs as relações entre Cid e o petismo em outro patamar, acelerando o jogo por 2026, tanto no que diz respeito à sucessão do governador quanto à briga pelas cadeiras no Senado.



Um terceiro, dado a certos exageros, plantou ainda uma pulga atrás da orelha ao perguntar se de fato Cid teria de romper com Camilo e o PT para se lançar candidato ou se haveria algum cenário no qual o pessebista seria considerado como alternativa do bloco sem necessariamente pular fora do barco governista.