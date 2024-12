Sarto desfaz principal marca de sua gestão

Foto: João Filho Tavares SARTO durante evento de anúncio do Réveillon

Desde novembro ou mesmo antes, já se sabia que a manutenção do formato atual do réveillon de Fortaleza, uma inovação bem-vinda do prefeito José Sarto (PDT), demandaria uma articulação maior.



Isso evidentemente poderia ter sido encaminhado lá atrás, de modo a evitar os prejuízos tanto para o fortalezense, que mantinha expectativas em relação à data, quanto para o circuito turístico – sem falar na cadeia de pequenos negócios afetada pela decisão de desmantelar a grade, deixando de fora as principais atrações.



A reformulação da festa, então, que passou de três para apenas um dia, é um tiro no pé, naturalmente.



Por duas razões: mais que o “tijolinho” do qual o candidato à reeleição se orgulhava, era o réveillon de três dias a principal marca do governo de Sarto, desfeita agora por obra do chefe do Paço.



A outra é que o movimento do prefeito tende a respingar em seus aliados, entre os quais Roberto Cláudio e parte do secretariado que ainda tenha pretensões políticas.



Afinal, o grupo pedetista que se agrupa em torno de RC, Sarto e Ciro Gomes deve ter ambições eleitorais para além de 2024, a despeito dos reveses nas urnas deste ano e dos de 2022.



O perigo, portanto, é municiar adversários a tal ponto que não haja qualquer dificuldade para fazer prosperar a tese do desmonte e da herança maldita – muito por conta do lixo que se acumula e do aparente clima de barata boa que tem se espalhado com facilidade no Palácio do Bispo, algo semelhante ao desfecho da era Juraci Magalhães.