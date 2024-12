Guilherme deve ser líder de Elmano

Foto: JÚLIO CAESAR Guilherme Sampaio, presidente do PT em Fortaleza

O deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) deve substituir Romeu Aldigueri (PDT) na liderança do governo de Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Hoje integrando a equipe de transição do prefeito eleito Evandro Leitão (PT), Guilherme comanda o PT em Fortaleza. Ex-secretário estadual da Cultura na gestão anterior, é nome que foi se tornando mais próximo do grupo de Evandro no processo interno petista do qual era um dos concorrentes diretos do recém-filiado na briga para representar o partido nas eleições, retirando a candidatura apenas na reta final.

Aldigueri, que foi eleito para chefiar a mesa-diretora do Legislativo, fica no posto enquanto se estende seu mandato. O pedetista - de saída da legenda com rumo anunciado para o PSB -, por sua vez, foi alçado para capitanear a Alece com a desistência de Fernando Santana (PT) após pressão do senador Cid Gomes (PSB). Em meio a tensões na base que se seguiram ao rompimento do ex-governador pessebista, Elmano articulou chapa alternativa, de modo a preservar a coesão do arco de partidos que lhe dão sustentação de olho em 2026, quando tentará a reeleição.

O futuro de Fernando Santana

Sem a liderança do Abolição nem a presidência da Assembleia, o destino provável de Fernando Santana é compor o Governo do Estado, possivelmente à frente da Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), e não da Casa Civil, como um aliado chegou a projetar. À coluna, um interlocutor de Elmano avaliou que o deputado estadual "está muito insatisfeito" por falta de espaço na Alece.

No Estado, contudo, seu nome foi inicialmente testado em algumas áreas, sem sucesso. Em um dos cenários, por exemplo, o petista era alocado no Desenvolvimento Agrário, mas o atual titular, o também deputado Moisés Braz, resistiu a mudanças - o secretário chegou a ser cotado para participar da mesa da Alece, num arranjo que contemplava ainda Francisco de Assis Diniz (PT) na liderança. Esse desenho, contudo, encontrou dificuldades para avançar.

Foto: JORGE VITOR / ESPECIAL PARA O POVO DEPUTADO Fernando Santana

Reforma e secretariado

A minirreforma do governo Elmano e o anúncio do secretariado de Evandro Leitão na Prefeitura de Fortaleza caminham lado a lado. Embora cada gestor trate de questões específicas e tenha autonomia para definir seu time de auxiliares, os processos decisórios andam simultaneamente, com as alterações do primeiro escalão do Abolição se refletindo nas do Palácio do Bispo.

Não à toa, o timing da dupla de petistas deve coincidir ao fechar a configuração das administrações. Como se sabe, a arquitetura do Executivo estadual é referência e modelo para a do municipal, inclusive para facilitar o fluxo de recursos e alinhamentos de programas/ações, reforçando o discurso de coesão do bloco liderado por Camilo Santana, ex-governador e ministro da Educação.

Desafio de Elmano

Elmano chega à metade do mandato com alguns desafios pela frente, entre os quais se encontra primordialmente certa dificuldade para fazer a máquina acelerar em setores-chave da governança. Do secretariado, cobra-se que tenha maior protagonismo na formulação e apresentação dos trabalhos, sem que o chefe tenha de correr ao ataque e cruzar para ele mesmo cabecear. Segundo avaliações mais reservadas, há acanhamento e mesmo ineficiência.

A nova rodada de mudanças se deve em parte à sensação de que o petista dispõe de pouco tempo para imprimir identidade própria a uma gestão que se seguiu à de um governador popular. Três eixos constituem prioridade, a saber: segurança, economia e saúde - a educação, estima-se, já vem sendo bem conduzida, sobretudo por causa da ampla presença das políticas do MEC localmente, tal como o Pé-de-Meia, até aqui principal vitrine dos governos petistas.