Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 08-01-2023: Rholden Queiroz é eleito presidente do TCE-CE para o biênio 2024-2025 . (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Integrantes da base de apoio do governador Elmano de Freitas (PT) avaliam antecipar a indicação para a vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE).



À coluna, deputados admitiram a possibilidade de votação para o posto ainda neste ano, embora as chances de isso ocorrer tenham se tornado menores por causa da pressão do calendário.



Um dos nomes à mesa é o de Onélia Santana, atual secretária de Proteção Social do governo estadual.



À frente da função desde a gestão passada, Onélia é casada com o ministro Camilo Santana. Em entrevistas, a secretária vem desconversando sobre ida para o TCE.



Aliados do Abolição, contudo, discutem o cenário a sério. Um petista afirmou que, caso o assunto não seja apreciado em dezembro, deve voltar ao plenário no início do ano que vem.