Camilo mantém silêncio após indicação de Onélia para o TCE

O ministro Camilo Santana (Educação) manteve silêncio após indicação de Onélia Santana para vaga no TCE.



Por ora, não se conhece reação do petista, cuja esposa é titular da Proteção Social do governo do aliado Elmano de Freitas (PT), sucessor no Governo do Estado.



É bem possível que Camilo se preserve desse jeito, evitando o assunto espinhoso até que a poeira assente e o seu entorno tenha feito o trabalho braçal de defender a indicação.



É o modus operandi do ex-governador desde que se tornou o centro gravitacional do seu grupo político, delegar o enfrentamento direto em episódios mais desgastantes, como é naturalmente esse.



Foi mais ou menos assim quando a candidatura de Fernando Santana (PT) para a presidência da Assembleia Legislativa deflagrou uma guerra intestina na base.



Dias depois, com Fernando já fora do jogo, Camilo fez saber que a postulação do petista não tivera sua bênção, como também sua candidatura à Prefeitura de Juazeiro.



Dificilmente algo do tipo se repetirá com Onélia, por uma série de motivos, um dos quais é que a indicação da cônjuge talvez não fosse levada adiante à revelia de Camilo.



Digo, Onélia, que tem predicados, foi alçada a potencial conselheira do TCE (39 mil reais ao mês) menos por seus méritos do que pelo fato de que é casada com o líder de um grupo político cuja força se estende do Governo à Prefeitura da Capital, passando por ministério e outras gestões municipais interior adentro.



E que se nisso não se leia qualquer traço remoto de misoginia, claro. É apenas realpolitik em plena luz do dia, à direita ou à esquerda.



O resto é ginástica semântica para justificar o injustificável – ou escamotear o que está à frente do nariz.



Tampouco se trata de discutir a formação da secretária, que é até compatível com a média dos nomes mais políticos apresentados para compor o TCE.



O que não significa necessariamente um elogio, apenas o reconhecimento de que certa falta de critérios e de uma nota de corte mais rigorosa tornam elástica a margem de aceitação de novos membros no tribunal.