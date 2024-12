Luta de classes na janela do avião

Me perdoem chafurdar no assunto, mas é que jamais supus que a janela do avião fosse esse triângulo das bermudas da moralidade nacional, o lugar onde se perdem referenciais e os códigos de civilidade se dissolvem entre bifurcações e outros dualismos.

Afinal, ceder ou não o assento tornou-se questão que mobiliza a audiência a tal ponto que tudo o mais - da violência policial ao fracasso do time do coração - é apenas nota de rodapé ante a enormidade abismal do impasse que se coloca.

Você trocaria de lugar com a criança cujos apelos audíveis fariam qualquer um de coração mole assentir de pronto, sem auscultar os batimentos de suas próprias lições formativas, ignorando o impulso de ficar parado apenas para sentir o prazer de contrariar esse pequeno Godzilla?

Posta assim, talvez a questão acabe por perder complexidade, reduzindo-se a mera polarização. Mas é preciso ir além.

Primeiro, convém entender o que significa um aeroporto para a classe média brasileira. Melhor: o que significa estar no avião ocupando uma cadeira pela qual se pagou regiamente para se deslocar encolhido por duas ou mais horas, a depender do destino final, servindo-se da pior comida fornecida em porções minimalistas.

Voar é signo por excelência de poder econômico, disso se sabe. Logo, a rinha vista no vídeo a esta altura já famoso é refrega de iguais, digo, entre representantes do mesmo campo, enfrentando-se munidos da mesma arma: autoconfiança conferida pela certeza de que algo ali lhe pertence para além daquilo pelo que se efetivamente pagou.

Mas o quê? De um lado, o direito de gravar uma outra, expondo-a a situação vexatória, pressupondo que se está com a razão pelo simples fato de que o ato de trocar de lugar com uma criança constitui uma situação cotidiana que não deveria levar a pensar: apenas deixa-se o lugar, sem pestanejar.

O contrário disso, ou seja, a negativa em atender ao pequeno chorão que esperneia para viajar na janela do avião ao lado da avó, é de imediato traduzido como desumanidade, falta de empatia e tudo o mais.

Eis o quadro conflitivo que se armou: quem tem mais privilégios, a criança entronizada e desde já preparada para exercer maquinalmente seu poder ilimitado sobre as outras formas de vida? Ou a consumidora cuja segurança inabalável se ampara no conforto ontológico de que detém direitos inalienáveis conquistados mediante transação financeira?

Não é uma situação de fácil resolução. Como espectador, porém, admito que pude fruir com deleite essa tensão antropológica que se instalou.

Tudo nela me divertiu, a teatralidade no embate entre posturas diametralmente opostas figuradas naquele espaço de desfile de classe, a imperturbabilidade estoica da passageira sentada, sua expressão pétrea e inescrutável movendo-se em lenta varredura, como uma IA superdesenvolvida que se autonomizasse e passasse no instante seguinte à total indiferença diante dos apetites da raça humana, não importando suas demandas egoicas infantis ou adultas.

(Isso é cinema).

E, no outro extremo, o jorro agônico da antagonista em fúria, a explosão mal disfarçada de consumidora insatisfeita fazendo-se passar por crítica de arte escandalizada ante o esvaziamento de humanidade da opositora, apresentada como um tipo desprezível capaz, em pleno século XXI, de gestos odientos e brutais, tais como negar trocar de cadeira com o príncipe regente prestes a lhe cortar a cabeça.