Foto: divulgação Luiz Fernando Bittencourt, vice-presidente da Fecomércio

Filho do deputado federal Luiz Gastão (PSD), Luiz Fernando Monteiro Bittencourt é cotado para a chefia da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do prefeito eleito Evandro Leitão (PT).



Bittencourt é 2º vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio), comandada pelo próprio pai, que também é dirigente municipal do PSD.



Nesta segunda-feira, 16, Evandro anunciou mais três nomes do seu secretariado, um dos quais é o vereador Júlio Brizzi, do PT, que estará à frente da pasta da Juventude.



Os outros dois são Anderson Pinheiro (Esporte e Lazer) e André Daher (Infraestrutura).



Ao todo, o novo gestor já definiu 11 quadros do primeiro escalão do Paço.



Caso se confirme, a indicação de Bittencourt seria da cota pessoal de Gastão, cujo partido, o PSD, já detém a vice-prefeitura e outros espaços na administração.