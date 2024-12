Foto: FERNANDA BARROS Onélia Santana durante sabatina na CCJ da Assembleia Legislativa

Eleita para vaga de conselheira do TCE, a secretária de Proteção Social Onélia Santana toma posse na próxima quinta-feira, 19, na parte da tarde.



A nomeação, etapa que precede o rito no tribunal, deve ser conduzida pela manhã do mesmo dia, no âmbito da Assembleia Legislativa, ainda sob comando de Evandro Leitão (PT).



Na Casa, Onélia obteve 36 votos favoráveis ante cinco contrários a sua indicação para o TCE.



Vitalícia, a vaga prevê salário mensal de quase R$ 40 mil, com aposentadoria compulsória aos 75 anos.



Casada com o ministro Camilo Santana, a secretária assumiu posto no Governo ainda na gestão passada, sendo mantida por Elmano de Freitas, sucessor do titular do MEC.



Em seu lugar na Proteção Social, está praticamente fechado o nome do deputado estadual Fernando Santana (PT).