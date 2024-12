Elmano vai "madrugar" para anunciar mudanças no secretariado

Foto: FCO FONTENELE Governador Elmano de Freitas

O governador do Estado Elmano de Freitas vai “madrugar” para anunciar nesta quinta-feira (26/12) mudanças no secretariado, entre as quais está a provável saída do titular do Desenvolvimento Econômico (SDE), Salmito Filho.



A partir das 7 horas, o petista apresenta as alterações no seu time de primeiro escalão, que foram abertas com a troca de bastão na chefia da Casa Civil, com o deslocamento de Max Quintino para o Porto do Pecém e a ida de Chagas Vieira para o Governo.



Pela segunda vez neste ano, Elmano mexe na equipe, sobretudo em pastas mais sensíveis. No primeiro semestre ainda, houve troca de titularidade na Segurança Pública, que passou às mãos de Roberto Sá.



Agora, o chefe do Abolição amplia esse movimento, de olho na segunda metade do mandato e na proximidade da tentativa de se reeleger.



Dentro do Executivo, a avaliação mais geral é de que alguns segmentos poderiam render mais ou apresentar melhor seus resultados para o eleitorado cearense.



A reforma de Elmano levada a cabo neste momento já se dá sob a batuta de Chagas, que desempenhou a mesma função durante parte do governo de Camilo Santana.