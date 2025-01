Oposição bate na Segurança e antecipa 2026

Foto: FERNANDA BARROS ANTES adversários, Wagner e Roberto Cláudio podem formar com André bloco de oposição

O jogo de 2026 já começou com a oposição antecipando o debate em torno da segurança pública e o governo de Elmano de Freitas (PT) retrucando as críticas, ainda que indiretamente. Pelas redes sociais, Capitão Wagner (União Brasil) mantém série de postagens enfatizando aumento no número de homicídios e outras estatísticas negativas para o Estado. Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) vai na mesma toada. "Ceará com a segunda mais alta taxa de assassinatos do Brasil. Escândalos de corrupção na política do Ceará sendo notícia nacional. Facção e corrupção de mãos dadas. Até agora, só o silêncio oficial. Tempos de decadência moral em nosso estado", escreveu o pedetista no "X".

Na mesma plataforma, mas em seu perfil pessoal, o chefe da Casa Civil do Abolição, Chagas Vieira, respondeu: "Reflita: que moral tem organizador de motim para falar de segurança? E que moral tem o padrinho da pior gestão da história de Fortaleza, que ainda se aliou à extrema-direita, para falar de soluções para o Governo? Oposição é importante. Mas, quando age com hipocrisia vira piada".

A declaração, como se lê, tem endereço certo, pretendendo neutralizar no nascedouro quaisquer investidas de uma ala oposicionista ainda desarticulada, mas disposta a explorar aquilo que se revela como a grande fragilidade da gestão petista até aqui.

O primeiro mês de Evandro

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), completa um mês de administração semana que vem. Nesse intervalo, revogou a taxa do lixo, incorporou setores do bolsonarismo ao governo e reduziu o poder de fogo dos adversários na Câmara. Em paralelo, intensificou agenda pelas ruas, sempre de colete da Defesa Civil, de modo a realçar a mensagem de que se trata de um governante operoso - à diferença de José Sarto (PDT).

Evandro também tenta melhorar a comunicação, da qual se serve para não deixar a peteca cair logo quando passar o período da lua de mel com o eleitorado. Noves fora certa falta de jeito para essa roupagem a la João Campos, o petista tem atravessado essas semanas com acúmulo de capital, fazendo colar em Sarto a nódoa da herança maldita e tirando proveito do vácuo deixado por André Fernandes (PL) na cidade cuja população por muito pouco ele não chegou a governar.

Carnaval chegando

O último carnaval organizado por um governo petista em Fortaleza havia sido o de 2012, ainda sob mandato de Luizianne Lins, cuja experiência administrativa estabeleceu as bases do que seria a festa na metrópole. De algum modo, o ciclo carnavalesco anunciado ontem pelo prefeito retoma o modelo consolidado anos atrás por LL, sem grandes alterações, com ênfase local e atrações espalhadas por polos descentralizados, incluindo a periferia nesse campo de forças.

Se há novidade, é na entrada em cena do Conjunto Ceará, bairro populoso (decisivo para as eleições de 2024) onde a oposição nadou de braçada no último pleito - recorde-se, por exemplo, do "blocão do 22" com Fernandes e Nikolas Ferreira (PL-MG), além de comício de Jair Bolsonaro (PL) na mesma região em 2022. Politicamente, então, é acerto de Evandro contemplar o local, ampliando o raio dos festejos.

Ednardo celebrado

Outro ganho do ciclo foi a escolha de Ednardo como homenageado do Carnaval, espécie de reconhecimento da genialidade do artista de "Terral" - aquela música cantada a plenos pulmões por Camilo, Cid e Ciro Gomes quando da posse de Izolda Cela como governadora do Estado. Era ainda abril de 2022 quando o trio, à época muito afinado (na política e nos vocais), arriscou à capela os versos: "Meu céu é pleno de paz / Sem chaminés ou fumaça / No peito enganos mil / Na Terra é pleno abril". Pelas redes, Ciro escreveria: "Temos muito orgulho de fazer parte desse projeto que tornou a educação do Ceará a melhor do Brasil".