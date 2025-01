Elmano turbina agenda após tombo na Segurança

Foto: FERNANDA BARROS Governador Elmano de Freitas durante evento que lançou a 2a fase da ordem de serviço do ITA Ceará

Depois de um tombo nos números de assassinatos no Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) investiu numa arrancada na agenda nesta semana, a começar por ontem, com três compromissos num intervalo de poucas horas.



Um deles foi a "assinatura de convênio para segunda etapa de obras do ITA (Base Aérea)", de acordo com a assessoria do chefe do Executivo.

É o caminho escolhido pelo Abolição neste momento para tentar atenuar eventuais danos causados pelos índices de violência, ou seja, potencializar a exposição positiva de Elmano, de modo a compensar a negativa que se dá na esteira de divulgação do cenário de 2024.



Não é tarefa fácil, sobretudo depois de contra-ataque da oposição, principalmente de Capitão Wagner (União Brasil) e Roberto Cláudio (PDT), como a coluna já havia informado.



Para aliados de Elmano, contudo, é um risco político grande travar um debate que se limite ao tema da segurança, terreno no qual patinaram as gestões de Cid Gomes, Camilo Santana e agora a do próprio governador.