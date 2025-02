Despesas com terceirizados cresceram durante governo Sarto

Foto: Fabio Lima/O POVO Ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT)

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), está às voltas com um problema desde que anunciou corte de 30% dos terceirizados.



Como as empresas que mantinham contrato com a administração não haviam sido pagas pelo antecessor, José Sarto (PDT), acabaram por adiar as demissões, que só seriam levadas a cabo mediante quitação das dívidas.



A demora, evidentemente, compromete parte do efeito do pacote de corte de gastos anunciado pelo chefe do Palácio do Bispo.



Dos 15.025 terceirizados da Prefeitura, 5.922 estão na Secretaria Municipal de Educação (SME), 2.322 na Saúde (SMS), 1.270 na pasta de Desenvolvimento Social (SMDHDS) e 879 no IJF.



Durante o mandato de Sarto, as despesas com terceirização escalaram: R$ 533 milhões (em 2021), R$ 621 milhões (em 2022), R$ 715 milhões (em 2023) e R$ 659 milhões (em 2024), até 27/11.



As três companhias que detêm mais contratos são: Fortal Terceirização LTDA., Fortal Empreendimentos LTDA. e SLS Terceirização de Serviços LTDA.

TERCEIRIZADOS na Prefeitura de Fortaleza



TOTAL: 15.025



SME: 5.922 de um total de 15.523

SMS: 2.322 de um total de 16.311

SMDHDS: 1.270 de um total de 693



IJF: 879 de um total de 2.928



Gastos com terceirização de mão de obra



R$ 533.006.866,33 em 2021



R$ 621.021.834,63 em 2022



R$ 715.143.222,61 em 2023



R$ 659.397.051,77 em 2024 (até 27/11)



EMPRESAS contratantes



FORTAL TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA



FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA



SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA.



RENT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA



VESPA CONSORCIODE SERVICOS LTDA



CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA